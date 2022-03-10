Магазини Google Play і App Store обмежують роботу в РФ: що чекає користувачів

Росіяни зможуть завантажувати безкоштовні програми, але поповнення балансу з банківських карток і всі транзакції заблоковані.

Магазини програм Google Play і App Store обмежують роботу в Росії через санкції з боку платіжних систем. Google повідомила про це на своєму офіційному сайті.

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Пресслужба пише, що компанія призупинить послуги Google Play найближчими днями. В результаті російські користувачі не зможуть купувати додатки, у тому числі ігри, та цифрові товари в них, а також оплачувати будь-які підписки. У той же час росіяни, як і раніше, зможуть встановлювати та користуватися безкоштовними продуктами, представленими в магазині, та вже купленими додатками.

Нижче уточнюється, що при спробі здійснити будь-яку транзакцію в системі Google Play (оплатити покупку або оформити передплату) користувач побачить лише повідомлення про помилку. Підписки діятимуть до кінця поточного розрахункового періоду, але потім вони будуть анульовані через неможливість продовження. Існуючі підписки з пільговими та безкоштовними пробними періодами продовжуватимуть працювати доти, доки користувач не спробує їх сплатити.

"Існуючі правила Google Play щодо платежів залишаються чинними. Програми, які не вимагають використання платіжної системи Google Play, працюватимуть, як і раніше", — наголошується в блозі.

Розробникам запропонували два варіанти, як забезпечити доступ до контенту: продовжити пільговий період на термін до 30 днів у Play Console або відкласти продовження підписки за допомогою Google Play Developer API на строк до одного року — у такому разі користувач збереже повний доступ до контенту, проте він нічого не платитиме. Крім того, програму можна зробити повністю безкоштовною.

Із 10 березня перестали проходити платежі за російськими картами в Apple App Store, про що повідомив у месенджері Telegram " Альфа-Банк ". Користувачам доступний лише один спосіб поповнення балансу Apple ID: за номером телефону. Згідно з офіційним сайтом компанії, для цього необхідно вибрати в налаштуваннях смартфона своє ім'я, перейти до розділу "Оплата та доставка" — "Додати спосіб оплати" — "Мобільний телефон".

Раніше повідомляли, що з 10 березня платіжні системи Visa та Mastercard перестали обслуговувати карти російських банків. Карти, випущені в Росії, працюватимуть тільки на території цієї країни, при цьому не можна розплатитися в Apple Pay і Google Pay. Компанії Visa та Mastercard наголосили, що ввели такі обмеження у відповідь на вторгнення в Україну.

Писали також, що платіжна система PayPal припинила роботу в Росії. Клієнтам дали деякий час для зняття коштів, однак нових користувачів не реєструють.

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