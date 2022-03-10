Магазины Google Play и App Store ограничивают работу в РФ: что ждет пользователей

Россияне смогут скачивать бесплатные приложения, но пополнение баланса с банковских карт и все транзакции заблокированы.

Магазины приложений Google Play и App Store ограничивают работу в России из-за санкций со стороны платежных систем. Google сообщила об этом на своем официальном сайте.

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Пресс-служба пишет, что компания приостановит услуги Google Play в ближайшие дни. В результате российские пользователи не смогут покупать приложения, в том числе игры, и цифровые товары в них, а также оплачивать любые подписки. В то же время, россияне по прежнему смогут устанавливать и пользоваться бесплатными продуктами, представленными в магазине, и уже купленными приложениями.

Ниже уточняется, что при попытке осуществить любую транзакцию в системе Google Play (оплатить покупку или оформить подписку) пользователь увидит лишь сообщение об ошибке. Подписки будут действовать до конца текущего расчетного периода, но потом они будут ануллированы из-за невозможности продления. Существующие подписки с льготными и бесплатными пробными периодами будут продолжать работать до тех пор, пока пользователь не попытается их оплатить.

"Существующие правила Google Play в отношении платежей остаются в силе. Приложения, которые не требуют использования платежной системы Google Play, будут работать как и раньше", — отмечается в блоге.

Разработчикам предложили два варианта, как обеспечить доступ к контенту: продлить льготный период на срок до 30 дней в Play Console или отложить продление подписки с помощью Google Play Developer API на срок до одного года — в таком случае пользователь сохранит полный доступ к контенту, однако он ничего не будет платить. Кроме того, приложение можно сделать полностью бесплатным.

С 10 марта перестали проходить платежи по российским картам в Apple App Store, о чем сообщил в мессенджере Telegram "Альфа-Банк". Пользователям доступен только один способ пополнения баланса Apple ID: по номеру телефона. Согласно официальному сайту компании, для этого необходимо выбрать в настройках смартфона свое имя, перейти в раздел "Оплата и доставка" — "Добавить способ оплаты" — "Мобильный телефон".

Ранее сообщали, что с 10 марта платежные системы Visa и Mastercard перестали обслуживать карты российских банков. Карты, выпущенные в России, будут работать только на территории этой страны, при этом ими нельзя расплатиться в Apple Pay и Google Pay. Компании Visa и Mastercard подчеркнули, что ввели такие ограничения в ответ на вторжение в Украину.

Писали также, что платежная система PayPal прекратила работу в России. Клиентам дали некоторое время для снятия средств, однако новых пользователей уже не регистрируют.

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