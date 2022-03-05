Платежная система PayPal прекратила работу в России: какими будут последствия

Клиенты компании смогут снять свои средства "в течение определенного периода времени". Песков заявил, что к подобным решениям в РФ были готовы.

Электронная платежная система PayPal приостанавливает деятельность на территории России из-за военных действий этой страны в Украине. Об этом сообщает reuters.com.

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Глава компании PayPal Дэн Шульман подтвердил эту информацию, заявив, что с сложившихся обстоятельствах компания не может работать в России. По его словам, компания приняла решение поддержать международное сообщество и осудить военную агрессию РФ, направленную против Украины

По словам Дмитрия Пескова, Россия к подобным решениям готовилась заблаговременно, передает belnovosti.by.

В компании пояснили, что клиенты смогут снять свои средства "в течение определенного периода времени". Напомним, что несколько дней назад PayPal перестала регистрировать новых пользователей.

"Экономическая правда" сообщает, что сервис перевода денег, Xoom, разработанный PayPal, также будет недоступен на территории России.

Компания зашла на российский рынок в 2011 году. После вторжения РФ в Крым, компания прекратила работу на территории полуострова, а два года назад перестала обслуживать внутренние переводы.

Ранее стало известно, что сервисы денежных переводов Wise и Remitly, которые являются конкурентами PayPal, также приостановили деятельность в России.

Издание 3dnews.ru пишет, что со стороны российского государства тоже поступила ответная реакция: оно запретило иностранным инвесторам продавать российские ценные бумаги "на сумму в десятки миллиардов долларов".

Напомним, что услуги Visa и Mastercard (за пределами РФ), Apple Pay, Google Pay (внутри РФ) недоступные гражданам России. Некоторые российские СМИ публикуют материалы о том, как работает платежная система "Мир", а на сайте Госдумы опубликовали инструкцию, как и где можно получить карту "Мир".

Ранее мы сообщали о том, что крупный магистральный провайдер отказался сотрудничать с российскими поставщиками телеком-услуг. Журналисты опасаются, что пользователи из РФ более не будут иметь доступ к глобальному интернет-пространству.