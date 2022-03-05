Платіжна система PayPal припинила роботу в Росії: якими будуть наслідки

Клієнти компанії зможуть зняти свої кошти "протягом певного проміжку часу". Пєсков заявив, що до подібних рішень у РФ були готові.

Електронна платіжна система PayPal зупиняє діяльність на території Росії через військові дії цієї країни в Україні. Про це повідомляє Reuters.com.

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Глава компанії PayPal Ден Шульман підтвердив цю інформацію, заявивши, що через обставини, що склалися, компанія не може працювати в Росії. За його словами, компанія прийняла рішення підтримати міжнародну спільноту та засудити військову агресію РФ, спрямовану проти України.

За словами Дмитра Пєскова, Росія до подібних рішень готувалась завчасно, передає belnovosti.by.

У компанії пояснили, що клієнти зможуть зняти свої кошти "протягом певного проміжку часу". Нагадаємо, що кілька днів тому PayPal перестала реєструвати нових користувачів.

"Економічна правда" повідомляє, що сервіс переказу грошей, Xoom, розроблений PayPal, також буде недоступний на території Росії.

Компанія зайшла на російський ринок у 2011 році. Після вторгнення РФ у Крим компанія припинила роботу на території півострова, а два роки тому перестала обслуговувати внутрішні перекази.

Раніше стало відомо, що сервіси грошових переказів Wise та Remitly, які є конкурентами PayPal, також призупинили діяльність у Росії.

Видання 3dnews.ru пише, що з боку російської держави теж надійшла реакція у відповідь: вона заборонила іноземним інвесторам продавати російські цінні папери "на суму в десятки мільярдів доларів".

Нагадаємо, що послуги Visa та Mastercard (за межами РФ), Apple Pay, Google Pay (всередині РФ) недоступні громадянам Росії. Деякі російські ЗМІ публікують матеріали про те, як працює платіжна система "Мир", а на сайті Держдуми опублікували інструкцію, як і де можна отримати картку "Мир".

Раніше ми повідомляли, що великий магістральний провайдер відмовився співпрацювати з російськими постачальниками телеком-послуг. Журналісти побоюються, що користувачі з РФ більше не матимуть доступу до глобального інтернет-простору.