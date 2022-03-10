Дані під захистом, реєстри відключені: в Мінцифри пояснили, як зараз працює "Дія"

Міністерство цифрової трансформації навмисно відключило реєстри, тому цифрові документи зникли з програми. Але це не на довго.

У міністерстві повідомили, що є-документи в додатку "Дія" недоступні. Відомство просить громадян не панікувати й пояснює, чому це так.

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"У деяких із вас могли зникнути цифрові документи в "Дія" — не панікуйте! Розповідаємо, чому так сталося і коли ви зможете знову ними користуватися", — йдеться в повідомленні.

Міністерство цифрової трансформації України разом із деякими міністерствами запустило в дію план захисту даних українських громадян. Відомства вирішили тимчасово відключити окремі державні реєстри, щоб персональні дані було неможливо вкрасти.

Роботу реєстрів Мін'юсту та інформаційних систем Головного сервісного центру МВС відновлять найближчим часом.

"Це означає, що цифрові паспорти, посвідчення водія та інші цифрові документи та послуги також відновлять", — сказано в заяві.

Також сьогодні стало відомо, що через держсервіс люди, які втратили будинки й квартири через атаки російських військ, зможуть оформити заявку на отримання компенсації. Крім того, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував роботу нової послуги — тимчасових цифрових документів. Послуга буде корисною тим українцям, які втратили свої документи під час військових дій. Шмигаль пообіцяв, що цифрове посвідчення особи "визнаватимуть усі органи державної влади, а також поліцейські та військовослужбовці, що чергують на блокпостах". Про те, як працюватимуть нові сервіси ви можете прочитати тут.

Раніше ми повідомляли про те, що існує ризик призупинення роботи ОС iOS та Android на території Росії. Якщо це станеться, то смартфони росіян стануть дуже вразливими перед різним шкідливим програмним забезпеченням.