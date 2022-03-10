Смартфони стануть цеглою: росіян попередили про можливе блокування iOS та Android

Відмова від оновлень може допомогти уникнути відключення ОС, однак збільшить ризик зараження пристроїв шкідливими програмами.

Операційні системи iOS та Android можуть повністю заблокувати на смартфонах у Росії. Про це глава ради Фонду розвитку цифрової економіки Герман Клименко заявив в ефірі радіо Sputnik, повідомляє Газета.ru.

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Клименко звернув увагу, що в Інтернеті з'явилося багато різних порад, як можна запобігти відключенню закордонних систем у Росії, зокрема не встановлювати оновлення. За словами російського експерта, в разі повного блокування такі методи не допоможуть.

"Хтось врятується, але якщо основна маса випаде і буде перетворена на цеглу, то, на жаль, порятунку не буде", — наголосив Герман Клименко.

У коментарі російському сайту Известия керівний партнер комунікаційного агентства B&C Agency Іван Самойленко зазначив, що відключення iOS та Android у Росії малоймовірне, проте цілком можливе видалення деяких додатків. Поки що зберігається ризик блокування, експерт порадив росіянам зберегти важливі дані на носії або на хмарних сервісах. Він навіть припустив, що розробники операційних систем передбачили процедуру віддаленого блокування.

"Часто йдеться про відключення автоматичного оновлення додатків, але це тимчасовий захід, він не дає 100-відсоткової гарантії захисту від блокування, але водночас містить низку моментів, на які варто звернути увагу", — наголосив він.

За словами Самойленка, оновлення потрібні для усунення вразливостей. Без регулярного "латання" підвищується ризик зараження системи комп'ютерними вірусами, які стирають або крадуть дані.

Раніше писали, що депутати Держдуми замінюють iPhone російськими смартфонами AYYA T1, оснащеними ОС "Аврора". Поки що такі телефони продають у магазинах із встановленою Android, проте Марія Бутіна з партії "Єдина Росія" заявила, що незабаром на ринку з'явиться і версія з вітчизняною системою.

Писали також, що з початку березня в Росії почалося блокування Facebook та сайтів ЗМІ. Роскомнагляд почав обмежувати роботу ресурсів, які розповсюджують інформацію про загибель мешканців України.