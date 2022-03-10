Смартфоны станут кирпичами: россиян предупредили о возможной блокировке iOS и Android

Отказ от обновлений может помочь избежать отключения ОС, однако увеличит риск заражения устройств вредоносными программами.

Операционные системы iOS и Android могут полностью заблокировать на смартфонах в России. Об этом глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил в эфире радио Sputnik, передает Газета.ru.

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Клименко обратил внимание, что в Интернете появилось много разных советов, как можно предотвратить отключение зарубежных систем в России, в том числе не устанавливать обновления. По словам российского эксперта, в случае полной блокировки такие методы не помогут.

"Кто-то спасется, но если основная масса выпадет и будет превращена в кирпич, то, к сожалению, спасения не будет", — подчеркнул Герман Клименко.

В комментарии российскому сайту Известия управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко отметил, что отключение iOS и Android в России маловероятно, однако вполне возможно удаление некоторых приложений. Пока сохраняется риск блокировки, эксперт посоветовал россиянам сохранить важные данные на носители или облачные сервисы. Он даже предположил, что разработчики операционных систем предусмотрели функцию удаленной блокировки.

"Часто говорится об отключении автоматического обновления приложений, но это временная мера, она не дает 100-процентной гарантии защиты от блокировки, но при этом содержит ряд моментов, на которые стоит обратить внимание", — подчеркнул он.

По словам Самойленко, обновления нужны для устранения уязвимостей. Без регулярных "заплаток" повышается риск заражения системы компьютерными вирусами, которые стирают или воруют данные.

Ранее писали, что депутаты Госдумы заменяют iPhone российскими смартфонами AYYA T1, оснащенными ОС "Аврора". Пока такие телефоны продаются в магазинах с предустановленной Android, однако Мария Бутина из партии "Единая Россия" заявила, что вскоре на рынке появится и версия с отечественной системой.

Писали также, что с начала марта в России началась блокировка Facebook и сайтов СМИ. Роскомнадзор начал ограничивать работу ресурсов, распространяющих информацию о гибели жителей Украины.