Блокировка Facebook и СМИ в России: какие сайты не работают и почему
Роскомнадзор начал бороться с сайтами, которые распространяют информацию о боевых действиях и гибели мирных жителей в Украине.
С начала марта в России началась волна блокировок социальных сетей и медиаресурсов в связи с сообщениями о войне в Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта GlobalCheck.
Почему в России не работает Facebook
В ночь с 3 на 4 марта, около 22:00, доступ к социальной сети во всех регионах РФ резко сократился — до 17%. Согласно данным по Москве, из пяти крупных интернет-провайдеров войти в Facebook позволяет только "Ростелеком", и то с большой задержкой сигнала.
Российская версия сервиса обнаружения сбоев Downdeteсtor показывает, что с 22:00 3 марта многие пользователи начали жаловаться на проблемы в работе Facebook, пик сообщений пришелся на полночь. Утром 4 марта россияне по прежнему жалуются, 57% проблем касаются работы веб-сайта, 27% — приложения, и 16% — авторизации.
Эксперты GlobalCheck в Телеграм-канале предположили, что Facebook заблокирован в РФ с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий ограничивать доступ к информации, распространение которой запрещено на территории России. Государственный регулятор Роскомнадзор потребовал, чтобы операторы связи устанавливали такие комплексы с сентября 2020 года в рамках закона о "суверенном Интернете" 2019 года.
Благодаря ТСПУ ведомство может централизованно управлять российским сегментом Интернета, фильтруя трафик при помощи DPI (Deep Packet Inspection — "глубокое исследование пакетов"). DPI проводит анализ содержимого пакетов (коротких блоков, которыми информация передается по Интернету). Данная технология не позволяет изучать содержимое пакетов, однако метаданные выдают, какие сайты посещает пользователь и какие протоколы обмена данными он использует. Пока ТСПУ установлены не у всех операторов, поэтому некоторые пользовали смогли сохранить доступ.
Какие социальные медиа заблокированы в России
GlobalCheck зафиксировал блокировку в России СМИ, в частности сайтов:
- tvrain.ru (телеканал "Дождь"),
- echo.msk.ru (радио "Эхо Москвы"),
- dw.com (немецкое издание Deutsche Welle),
- bbc.com (британская телерадиокомпания BBC),
- meduza.io (новостной сайт Meduza),
- currenttime.tv (сайт "Настоящее время),
- the-village.ru (cайт The Village),
- doxajournal.ru (онлайн-журнал DOXA),
- newtimes.ru (сайт New Times),
- krymr.com ("Крым.Реалии").
При попытке войти на сайт канала "Дождь" появляется предупреждение от Роскомнадзора: "Уважаемые пользователи! Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен". Сайт "Эхо Москвы" открывается в Украине, но информация на нем отображается некорректно. Продолжается замедление работы социальной сети Twitter.
GlobalCheck пишет, что App Store и Google Play также не работают в России. Блокируются домены apps.apple.com и play.google.com, однако приложения магазинов на устройствах обращаются к другим, служебным хостам, и пока работают.
Почему Роскомнадзор заблокировал ряд ресурсов в РФ
26 февраля Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к некоторым интернет-ресурсам, ссылаясь на требование Генеральной прокуратуры РФ. Причиной для принятия таких мер стали публикации о войне России с Украиной, которую требуют называть "военной операцией".
"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", — пишет официальный сайт ведомства.
3 марта Роскомнадзор сообщил, что отправил ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) письмо с требованием остановить распространение в YouTube "ложных сведений" о военной операции в Украине. Как отметило ведомство, российским пользователям показывают такие сообщения при просмотре видеороликов якобы для провокации протестов.
Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящего и создание протестных настроений.
"Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство", — пишет сайт органа. "Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям".
Почему пользователи из Украины могут сталкиваться с проблемами в работе Facebook
Англоязычная версия Downdetector показывает, что в других странах Facebook работает без серьезных сбоев. Впрочем, пользователи из Украины тоже могут сталкиваться с проблемами по ряду технических причин. К замедлению работы или отказу в работе сайта и приложения может привести использование VPN – сейчас существует огромное количество сервисов и они отличаются надежностью функционирования. Кроме того, играет роль страна, IP-адрес которой используется – в некоторых случаях задержка сигнала может быть дольше. Не стоит забывать и о возможных проблемах со стороны интернет-провайдера.
Ранее писали о возможном начале блокировки YouTube в России. Российский источник утверждает, что ограничения коснулись домена yt3.ggpht.com, который предназначен для загрузки картинок и другого статического контента на Youtube.