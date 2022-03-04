Блокировка Facebook и СМИ в России: какие сайты не работают и почему

Роскомнадзор начал бороться с сайтами, которые распространяют информацию о боевых действиях и гибели мирных жителей в Украине.

С начала марта в России началась волна блокировок социальных сетей и медиаресурсов в связи с сообщениями о войне в Украине. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта GlobalCheck.

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Почему в России не работает Facebook

В ночь с 3 на 4 марта, около 22:00, доступ к социальной сети во всех регионах РФ резко сократился — до 17%. Согласно данным по Москве, из пяти крупных интернет-провайдеров войти в Facebook позволяет только "Ростелеком", и то с большой задержкой сигнала.

[ + – ] Доступность сайта Facebook в РФ Фото: Cкриншот

[ + – ] График доступности Facebook 3-4 марта Фото: Скриншот

Российская версия сервиса обнаружения сбоев Downdeteсtor показывает, что с 22:00 3 марта многие пользователи начали жаловаться на проблемы в работе Facebook, пик сообщений пришелся на полночь. Утром 4 марта россияне по прежнему жалуются, 57% проблем касаются работы веб-сайта, 27% — приложения, и 16% — авторизации.

[ + – ] График сообщений о сбоях Facebook 3-4 марта в РФ Фото: Скриншот

Эксперты GlobalCheck в Телеграм-канале предположили, что Facebook заблокирован в РФ с помощью технических средств противодействия угрозам (ТСПУ). Это программно-аппаратный комплекс, позволяющий ограничивать доступ к информации, распространение которой запрещено на территории России. Государственный регулятор Роскомнадзор потребовал, чтобы операторы связи устанавливали такие комплексы с сентября 2020 года в рамках закона о "суверенном Интернете" 2019 года.

Благодаря ТСПУ ведомство может централизованно управлять российским сегментом Интернета, фильтруя трафик при помощи DPI (Deep Packet Inspection — "глубокое исследование пакетов"). DPI проводит анализ содержимого пакетов (коротких блоков, которыми информация передается по Интернету). Данная технология не позволяет изучать содержимое пакетов, однако метаданные выдают, какие сайты посещает пользователь и какие протоколы обмена данными он использует. Пока ТСПУ установлены не у всех операторов, поэтому некоторые пользовали смогли сохранить доступ.

Какие социальные медиа заблокированы в России

GlobalCheck зафиксировал блокировку в России СМИ, в частности сайтов:

При попытке войти на сайт канала "Дождь" появляется предупреждение от Роскомнадзора: "Уважаемые пользователи! Мы приносим свои извинения, но доступ к запрашиваемому ресурсу ограничен". Сайт "Эхо Москвы" открывается в Украине, но информация на нем отображается некорректно. Продолжается замедление работы социальной сети Twitter.

[ + – ] Доступность сайта BBC в России [ + – ] Доступность сайта Meduza в России [ + – ] Доступность сайта "Эхо Москвы" в России [ + – ] Доступность сайта Deutsche Welle в России [ + – ] Доступность сайта телеканала "Дождь" в России [ + – ] Сообщение Роскомнадзора о блокировке сайта телеканала "Дождь" [ + – ] Доступность сайта The Village в России [ + – ] Доступность сайта "Настоящее время" в России [ + – ] Доступность сайта New Times в России [ + – ] Доступность сайта "Крым.Реалии" в России

GlobalCheck пишет, что App Store и Google Play также не работают в России. Блокируются домены apps.apple.com и play.google.com, однако приложения магазинов на устройствах обращаются к другим, служебным хостам, и пока работают.

Почему Роскомнадзор заблокировал ряд ресурсов в РФ

26 февраля Роскомнадзор направил уведомления о необходимости ограничения доступа к некоторым интернет-ресурсам, ссылаясь на требование Генеральной прокуратуры РФ. Причиной для принятия таких мер стали публикации о войне России с Украиной, которую требуют называть "военной операцией".

"На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны", — пишет официальный сайт ведомства.

3 марта Роскомнадзор сообщил, что отправил ООО "Гугл" (отвечает за рекламную деятельность Google на территории России) письмо с требованием остановить распространение в YouTube "ложных сведений" о военной операции в Украине. Как отметило ведомство, российским пользователям показывают такие сообщения при просмотре видеороликов якобы для провокации протестов.

Такие рекламные сообщения демонстрируются российским пользователям видеохостинга YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российской интернет-аудитории искаженного восприятия происходящего и создание протестных настроений.

"Помимо недостоверного содержания, такая реклама не имеет возрастной маркировки, что нарушает как правила самого видеохостинга, так и действующее российское законодательство", — пишет сайт органа. "Роскомнадзор требует от администрации видеохостинга немедленно пересмотреть условия модерации рекламного контента, а также прекратить его демонстрацию российским пользователям".

Почему пользователи из Украины могут сталкиваться с проблемами в работе Facebook

Англоязычная версия Downdetector показывает, что в других странах Facebook работает без серьезных сбоев. Впрочем, пользователи из Украины тоже могут сталкиваться с проблемами по ряду технических причин. К замедлению работы или отказу в работе сайта и приложения может привести использование VPN – сейчас существует огромное количество сервисов и они отличаются надежностью функционирования. Кроме того, играет роль страна, IP-адрес которой используется – в некоторых случаях задержка сигнала может быть дольше. Не стоит забывать и о возможных проблемах со стороны интернет-провайдера.

Ранее писали о возможном начале блокировки YouTube в России. Российский источник утверждает, что ограничения коснулись домена yt3.ggpht.com, который предназначен для загрузки картинок и другого статического контента на Youtube.