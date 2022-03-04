Блокування Facebook і ЗМІ в Росії: які сайти не працюють і чому

Роскомнагляд почав боротися із сайтами, які поширюють інформацію про бойові дії та загибель мирних жителів в Україні.

З початку березня в Росії почалася хвиля блокувань соціальних мереж і медіаресурсів у зв'язку з повідомленнями про війну в Україні. Про це свідчать дані моніторингового проєкту GlobalCheck.

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Чому в Росії не працює Facebook

У ніч із 3 на 4 березня, приблизно о 22:00, доступ до соціальної мережі у всіх регіонах РФ різко скоротився — до 17%. За даними по Москві, з п'яти великих інтернет-провайдерів увійти у Facebook дозволяє тільки "Ростелеком", і то з великою затримкою сигналу.

[ + – ] Доступність сайту Facebook в РФ Фото: Cкриншот

[ + – ] Графік доступності Facebook 3-4 березня Фото: Скриншот

Російська версія сервісу виявлення збоїв Downdeteсtor показує, що з 22:00 3 березня багато користувачів почали скаржитися на проблеми в роботі Facebook, пік повідомлень припав на північ. Уранці 4 березня росіяни, як і раніше, скаржаться, 57% проблем стосуються роботи вебсайту, 27% — програми, і 16% — авторизації.

[ + – ] Графік повідомлень про збої Facebook 3-4 березня в РФ Фото: Скриншот

Експерти GlobalCheck у Телеграм-каналі припустили, що Facebook заблокований у РФ за допомогою технічних засобів протидії загрозам (ТЗПЗ). Це програмно-апаратний комплекс, що дозволяє обмежувати доступ до інформації, поширення якої заборонено на території Росії. Державний регулятор Роскомнагляд вимагає, щоб оператори зв'язку встановлювали такі комплекси з вересня 2020 року в межах закону про "суверенний інтернет" 2019 року.

Завдяки ТЗПЗ відомство може централізовано керувати російським сегментом інтернету, фільтруючи трафік за допомогою DPI (Deep Packet Inspection — "глибоке дослідження пакетів"). DPI проводить аналіз вмісту пакетів (коротких блоків, якими інформація передається через інтернет). Ця технологія не дозволяє вивчати вміст пакетів, проте метадані видають, які сайти відвідує користувач і які протоколи обміну даними він використовує. Поки що ТЗПЗ встановлені не в усіх операторів, тому деякі користувачі змогли зберегти доступ.

Які соціальні медіа заблоковані у Росії

GlobalCheck зафіксував блокування в Росії ЗМІ, зокрема сайтів:

При спробі увійти на сайт каналу "Дождь" з'являється попередження від Роскомнагляду: "Шановні користувачі! Ми вибачаємося, але доступ до запитуваного ресурсу обмежений". Сайт "Эхо Москвы" відкривається в Україні, але інформація на ньому відображається некоректно. Триває уповільнення роботи соціальної мережі Twitter.

[ + – ] Доступність сайту BBC у Росії [ + – ] Доступність сайту Meduza в Росії [ + – ] Доступність сайту "Эхо Москвы" у Росії [ + – ] Доступність сайту Deutsche Welle у Росії [ + – ] Доступність сайту телеканалу "Дождь" у Росії [ + – ] Повідомлення Роскомнагляду про блокування сайту телеканалу "Дождь" [ + – ] Доступність сайту The Village у Росії [ + – ] Доступність сайту "Сьогодні" у Росії [ + – ] Доступність сайту New Times у Росії [ + – ] Доступність сайту "Крим.Реалії" в Росії

GlobalCheck пише, що App Store і Google Play також не працюють у Росії. Блокуються домени apps.apple.com і play.google.com, проте програми магазинів на пристроях звертаються до інших, службових хостів, і поки що працюють.

Чому Роскомнагляд заблокував низку ресурсів в РФ

26 лютого Роскомнагляд надіслав повідомлення про необхідність обмеження доступу до деяких інтернет-ресурсів, посилаючись на вимогу Генеральної прокуратури РФ. Причиною для таких заходів стали публікації про війну Росії з Україною, яку вимагають називати "військовою операцією".

"На зазначених ресурсах під виглядом достовірних повідомлень розміщено суспільно значущу інформацію про обстріл українських міст і загибель мирних жителів України внаслідок дій Російської Армії, а також матеріали, в яких операція називається нападом, вторгненням або оголошенням війни", — пише офіційний вебсайт відомства.

3 березня Роскомнагляд повідомив, що відправив ТОВ "Гугл" (відповідає за рекламну діяльність Google на території Росії) лист із вимогою зупинити поширення в YouTube "неправдивих відомостей" про військову операцію в Україні. Як зазначило відомство, російським користувачам показують такі повідомлення під час перегляду відеороликів нібито для провокації протестів.

Такі рекламні повідомлення демонструються російським користувачам відеохостингу YouTube і містять дезінформацію, спрямовану формування у російської інтернет-аудиторії спотвореного сприйняття що відбувається і створення протестних настроїв.

"Окрім недостовірного змісту, така реклама не має вікового маркування, що порушує як правила самого відеохостингу, так і чинне російське законодавство", — пише сайт органу. "Роскомнагляд вимагає від адміністрації відеохостингу негайно переглянути умови модерації рекламного контенту, а також припинити його демонстрацію російським користувачам".

Чому користувачі України можуть стикатися з проблемами в роботі Facebook

Англомовна версія Downdetector свідчить, що в інших країнах Facebook працює без серйозних збоїв. Утім, користувачі з України також можуть стикатися з проблемами з низки технічних причин. До уповільнення роботи або відмови в роботі сайту та програми може призвести використання VPN — зараз існує безліч сервісів і вони відрізняються надійністю функціонування. Крім того, відіграє роль країна, IP-адреса якої використовується — у деяких випадках затримка сигналу може бути довшою. Не варто забувати і про можливі проблеми з боку інтернет-провайдера.

Раніше писали про можливий початок блокування YouTube у Росії. Російське джерело стверджує, що обмеження торкнулися домену yt3.ggpht.com, призначеного для завантаження картинок та іншого статичного контенту на Youtube.