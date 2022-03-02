ЗМІ заявили про можливий початок блокування YouTube у Росії
Багато російських YouTube-каналів, а також профілі в Facebook та Instagram, вже заблокували.
2 березня в Росії через війну в Україні почалося блокування відеохостингу YouTube. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Роскомсвободи. Після спростування Роскомнагляду в Роскомсвободі уточнили, що "уповільнення Youtube рівнозначне його блокуванню".
Як пише пропагандистське джерело, спостерігають блокування домену yt3.ggpht.com сервісу Youtube, призначеного для завантаження картинок та іншого статичного контенту на Youtube.
"Наші технічні фахівці й просто технічні фахівці бачать зміну поведінки в службових доменах YouTube. З дуже великою ймовірністю ця зміна відбувається через ТЗ ПЗ (технічні засоби протидії загрозам). Зазвичай, коли РКН шейпить (уповільнює) щось (Facebook, Twitter) — то він блокує або сповільнює на ТЗ ПЗ один зі службових доменів. Це може бути одне з двох: РКН тренується, як уповільнювати Youtube, але поки його не планує уповільнювати; РКН найближчим часом почне уповільнення YouTube. А уповільнення Youtube рівнозначне його блокуванню".
Але кремлівське ЗМІ РІА-новини повідомляє: Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку заявляє, що "рішення про блокування на території Росії YouTube не ухвалювали".
Журналісти українського видання Znak.соm спробували додзвонитися до Роскомнагляду, але почули замість гудків пісню "Don't worry, be happy".
1 березня компанія Google заявила про повне блокування каналів RT і Sputnik, а також пов'язані з ними YouTube-каналів. Таке ж рішення ухвалила Meta та обмежила доступ до російських державних ЗМІ, RT та Sputnik, на своїх платформах Facebook та Instagram. Раніше Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ.
У РФ діє низка жорстких санкцій через воєнне вторгнення в Україну. Вони вже вплинули на життя громадян країни-агресора. Так, великі автовиробники продовжують залишати російський ринок: Daimler розірвали партнерство з Камаз, а шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії. Крім того, Volvo ще й зупинили збирання вантажівок на підприємстві в Калузі. Зі свого боку VISA запроваджує санкції проти РФ та перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.