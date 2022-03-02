ЗМІ заявили про можливий початок блокування YouTube у Росії

Багато російських YouTube-каналів, а також профілі в Facebook та Instagram, вже заблокували.

2 березня в Росії через війну в Україні почалося блокування відеохостингу YouTube. Інформація про це з'явилася в Telegram-каналі Роскомсвободи. Після спростування Роскомнагляду в Роскомсвободі уточнили, що "уповільнення Youtube рівнозначне його блокуванню".

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Як пише пропагандистське джерело, спостерігають блокування домену yt3.ggpht.com сервісу Youtube, призначеного для завантаження картинок та іншого статичного контенту на Youtube.

"Наші технічні фахівці й просто технічні фахівці бачать зміну поведінки в службових доменах YouTube. З дуже великою ймовірністю ця зміна відбувається через ТЗ ПЗ (технічні засоби протидії загрозам). Зазвичай, коли РКН шейпить (уповільнює) щось (Facebook, Twitter) — то він блокує або сповільнює на ТЗ ПЗ один зі службових доменів. Це може бути одне з двох: РКН тренується, як уповільнювати Youtube, але поки його не планує уповільнювати; РКН найближчим часом почне уповільнення YouTube. А уповільнення Youtube рівнозначне його блокуванню".

Але кремлівське ЗМІ РІА-новини повідомляє: Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку заявляє, що "рішення про блокування на території Росії YouTube не ухвалювали".

Журналісти українського видання Znak.соm спробували додзвонитися до Роскомнагляду, але почули замість гудків пісню "Don't worry, be happy".

1 березня компанія Google заявила про повне блокування каналів RT і Sputnik, а також пов'язані з ними YouTube-каналів. Таке ж рішення ухвалила Meta та обмежила доступ до російських державних ЗМІ, RT та Sputnik, на своїх платформах Facebook та Instagram. Раніше Twitter заблокував можливість реєструвати акаунти в РФ.

У РФ діє низка жорстких санкцій через воєнне вторгнення в Україну. Вони вже вплинули на життя громадян країни-агресора. Так, великі автовиробники продовжують залишати російський ринок: Daimler розірвали партнерство з Камаз, а шведські виробники Volvo та Scania припинили продаж своїх моделей у Росії. Крім того, Volvo ще й зупинили збирання вантажівок на підприємстві в Калузі. Зі свого боку VISA запроваджує санкції проти РФ та перераховує $2 млн для гуманітарної допомоги народу України.