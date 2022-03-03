Депутаты РФ заменяют iPhone российскими смартфонами: эксперты назвали недостатки

Главная проблема смартфона — процессор. В связи санкциями, тайваньская корпорация TSMC может отказаться от производства чипов для нужд РФ.

Депутаты Государственной думы от партии "Единая Россия" публично отказались от зарубежных смартфонов в пользу российской модели AYYA T1. Парламентарий Мария Бутина заявила о своем решении в Телеграм-канале.

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Депутат призвала россиян заменить iPhone и Samsung смартфонами, которые выпускает предприятие "Смартэкосистема", конечным владельцем которой является государственная корпорация "Ростех". По ее словам, AYYA T1 стоит 15 тыс. рублей (около 3800 грн).

Пока модель продается в магазинах России с предустановленной ОС Android, однако вскоре на рынке должны появиться и телефоны на базе "Авроры" — российской операционной системы от компании "Открытая мобильная платформа". У Марии Бутиной модель с ОС "Аврора".

"Знаете что, господа хорошие из Apple, а идите-ка вы лесом! А вы, мои дорогие, станьте очевидцем первого соприкосновения депутата с отечественным смартфоном AYYA T1", — написала депутат.

Главным преимуществом устройства она назвала кнопку для полного отключения камеры и микрофона, расположенную на боковой грани корпуса. "Аналогов в мире нет. Так что малышка "Ая" — самый надежный телефон от чужих глаз и ушей!" — подчеркнула политик.

В комментарии российскому сайту Znak Мария Бутина рассказала, что AYYA T1 оснащена сканером отпечатка пальца и модулем для бесконтактной оплаты. Кроме того, производитель предустановил российские темы для смартфона, к примеру, колоски и осенний лес.

Другой депутат из "Единой России", Денис Майданов, в своем Телеграм-канале также прорекламировал AYYA T1:

"Полностью поддерживаю Марию Бутину! Наш "Ростех" не подведет!".

[ + – ] Денис Майданов с коробкой AYYA T1 Фото: Telegram [ + – ] Денис Майданов с коробкой AYYA T1 Фото: Telegram

Как пишет "КоммерсантЪ", модель AYYA T1 планировали поставлять в Минобороны РФ, позиционируя ее как смартфон с высокой защитой от сбора персональных данных. В конце 2021 года модель выпустили на розничный рынок. AYYA T1 будет работать на российском процессоре, но пока используется китайский MediaTek Helio P70.

Из "российского" в нем — только программное обеспечение, которое необходимо предустанавливать по закону. Главная же проблема — процессор. В связи санкциями, тайваньская корпорация TSMC может отказаться от производства чипов для нужд РФ.

Как сообщает forbes.ru, ссылаясь на собственный источник в правительстве РФ, TSMC уведомила местных разработчиков о том, что "власти США требуют от компании прекратить сотрудничество с Россией".

[ + – ] Официальный промо-ролик AYYA T1

Даже российские эксперты скептически относятся к смартфону. Источник в одной из розничных сетей рассказал "Коммерсанту", что механическое отключение камеры и микрофона не является надежным способом защиты. По его мнению, лучше было бы выпускать модели под конкретные требования безопасности, например, не устанавливать камеру в принципе.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что AYYA T1 является достаточно дорогим, ведь смартфоны с аналогичными характеристиками можно купить на треть дешевле (8-9 тыс. рублей). По его мнению, наценку делают из расчета на маленький объем, который производителю будет трудно реализовать.

"Продажи составят в лучшем случае десятки штук до конца года", — подчеркнул Муртазин.

Ранее писали, что Apple остановила поставки и продажи своей техники в России, поддержав Украину. Смартфоны iPhone и другая техника бренда больше не отпускается в фирменных магазинах и недоступна для заказа на официальном сайте.

Сообщали также, что России грозит техно-катастрофа из-за новых санкций. Представители российских компаний опасаются остаться без зарубежной электроники, от которой слишком сильно зависят, к примеру, 95% деталей делаются из импортных материалов. Чтобы наладить новые каналы поставок, РФ понадобится около года.