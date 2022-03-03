Депутати РФ замінюють iPhone на російські смартфони: експерти назвали недоліки

Головна проблема смартфона — процесор. Через санкції, тайванська корпорація TSMC може відмовитися від виробництва чипів для потреб РФ.

Депутати Державної Думи від партії "Єдина Росія" публічно відмовилися від закордонних смартфонів на користь російської моделі AYYA T1. Парламентарій Марія Бутіна заявила про своє рішення в Телеграм-каналі.

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Депутат закликала росіян замінити iPhone та Samsung смартфонами, які випускає підприємство "Смартекосистема", останнім власником якої є державна корпорація "Ростех". За її словами, AYYA T1 коштує 15 тис. рублів (близько 3800 грн).

Поки що модель продають в магазинах Росії з попередньо встановленою ОС Android, проте незабаром на ринку мають з'явитися і телефони на базі "Аврори" — російської операційної системи від компанії "Відкрита мобільна платформа". В Марії Бутіної модель з ОС "Аврора".

"Знаєте що, добродії з Apple, а йдіть ви лісом! А ви, мої дорогі, станьте очевидцем першого дотику депутата з вітчизняним смартфоном AYYA T1", — написала депутатка.

Головною перевагою пристрою вона назвала кнопку для повного вимкнення камери та мікрофона, розташовану на бічній грані корпусу. "Аналогів у світі немає. Тож маленька "Ая" — найнадійніший телефон від чужих очей та вух!" — наголосила політик.

У коментарі російському сайту Znak Марія Бутіна розповіла, що AYYA T1 оснащена сканером відбитка пальця та модулем для безконтактної оплати. Крім того, виробник визначив російські теми для смартфона, наприклад, колоски та осінній ліс.

Інший депутат з "Єдиної Росії" Денис Майданов у своєму Телеграм-каналі також прорекламував AYYA T1:

"Повністю підтримую Марію Бутіну! Наш "Ростех" не підведе!".

[ + – ] Денис Майданов із коробкою AYYA T1 Фото: Telegram [ + – ] Денис Майданов із коробкою AYYA T1 Фото: Telegram

Як пише "КоммерсантЪ", модель AYYA T1 планували постачати до Міноборони РФ, позиціонуючи її як смартфон із високим захистом від збору персональних даних. Наприкінці 2021 модель випустили на роздрібний ринок. AYYA T1 працюватиме на російському процесорі, але поки що використовують китайський MediaTek Helio P70.

З "російського" в ньому — лише програмне забезпечення, яке необхідно встановлювати за законом. Головна проблема — процесор. Через санкції, тайванська корпорація TSMC може відмовитися від виробництва чипів для потреб РФ.

Як повідомляє forbes.ru, посилаючись на власне джерело в уряді РФ, TSMC повідомила місцевих розробників про те, що "влада США вимагає від компанії припинити співпрацю з Росією".

[ + – ] Офіційний промо-ролик AYYA T1

Навіть російські експерти скептично ставляться до смартфона. Джерело в одній із роздрібних мереж розповіло "Комерсанту", що механічне вимкнення камери та мікрофона не є надійним способом захисту. На його думку, краще було б випускати моделі під конкретні вимоги безпеки, наприклад не встановлювати камеру в принципі.

Аналітик Mobile Research Group Ельдар Муртазін зазначив, що AYYA T1 є досить дорогим, адже смартфони з аналогічними характеристиками можна купити на третину дешевше (8-9 тис. рублів). На його думку, націнку роблять із розрахунку на невеликий обсяг, який виробнику буде важко реалізувати.

"Продажі становитимуть у кращому разі десятки штук до кінця року", — наголосив Муртазін.

Раніше писали, що Apple зупинила постачання та продаж своєї техніки в Росії, підтримавши Україну. Смартфони iPhone та іншу техніку бренду більше не продають у фірмових магазинах та вони недоступні для замовлення на офіційному сайті.

Повідомляли також, що Росії загрожує техно-катастрофа через нові санкції. Представники російських компаній побоюються залишитися без зарубіжної електроніки, від якої дуже залежать, наприклад, 95% деталей виготовляються з імпортних матеріалів. Щоб налагодити нові канали постачання, РФ знадобиться близько року.