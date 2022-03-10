Данные под защитой, реестры отключены: в Минцифры пояснили, как сейчас работает "Дія"

Министерство цифровой трансформации намеренно отключило реестры, поэтому цифровые документы исчезли из приложения. Но это — ненадолго.

В министерстве сообщили, что е-документы в приложении "Дія" недоступны. Ведомство просит граждан не паниковать и поясняет, почему это так.

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"У некоторых из вас могли исчезнуть цифровые документы в "Дія" — не паникуйте! Рассказываем, почему так произошло и когда вы сможете снова ими пользоваться", — говорится в сообщении.

Министерство цифровой трансформации Украины вместе с некоторыми министерствами задействовало план защиты данных украинских граждан. Ведомства приняли решение временно отключить отдельные государственные реестры, чтобы персональные данные было невозможно украсть.

Работа реестров Минюста и информационных систем Главного сервисного центра МВД будет возобновлена ​​в ближайшее время.

"Это означает, что цифровые паспорта, водительские удостоверения и другие цифровые документы и услуги также возобновятся", — сказано в заявлении.

Также сегодня стало известно, что через госсервис люди, лишившиеся домов и квартир в результате атак российских войск, смогут оформить заявку на получение компенсации. Кроме того, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал работу новой услуги — временных цифровых документов єДокумент. Услуга будет полезна тем украинцам, которые утратили свои документы во время военных действий. Шмыгаль пообещал, что цифровое удостоверение личности "будут признавать все органы государственной власти, а также полицейские и военнослужащие, дежурящие на блокпостах". О том, как будут работать новые сервисы вы можете прочесть тут.

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