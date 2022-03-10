Сообщить о противнике теперь можно в Telegram: как работает новый чат-бот Минцифры

В Telegram сообщать можно как о технике российских войск, так и о передвижениях живой силы.

Министерство цифровой трансформации Украины запустило в Telegram чат-бот "e-враг". Пользователи, которые увидели противника, могут сообщить его геолокацию, которая затем попадет к украинским военным, для этого нужно лишь подтвердить свою личность на сайте "Дiя", сообщается на сайте министерства.

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Инструкция для применения:

Перейдите по ссылке в смартфоне https://t.me/evorog_bot

Щелкните Авторизироваться — подтвердите личность в приложении Дiя. Это нужно, чтобы услугой не смогли воспользоваться российские военные, а только авторизованные пользователи.

Выберите, что именно вы видели, — технику или солдат

Отправьте фото или видео.

Выберите область из списка и отправьте геолокацию техники или живой силы врага.

Опишите своими словами то, что вы увидели.

Все данные, которые сообщили пользователи, немедленно попадут к ВСУ. Информация о живой силе и технике противника пригодится штабу Вооруженных сил Украины для отражения вооруженной агрессии против нашей страны.

Ранее Фокус сообщал, что ряд документов на сайте "Дiя" исчез, но вскоре вновь появится — это временная мера по отключению государственных реестров в целях безопасности.

Россияне больше не смогут пополнять баланс своих карт в магазинах Google Play и App Store, хотя по-прежнему могут пользоваться бесплатными приложениями.