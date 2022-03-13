У програмі "Дія" запустили радіо

Користування новим додатком в "Дії" — безкоштовно, доступ до нього гарантовано цілодобово.

У програмі "Дія" розробники запустили програму "Дія.Радіо". Тепер кожен користувач, у якого в місті не працюють звичайні радіостанції, може скористатися цією програмою, щоб отримати перевірену інформацію, повідомляє Радіо Свобода.

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Щоб скористатися програмою, потрібно:

Зайти в "Дію" та натиснути "Послуги".

Вибрати "Дія.Радіо".

Таким чином, у всіх користувачів "Дiї" з'являється цілодобовий доступ до перевіреної інформації.

Свій проєкт розробники "Дії" реалізували спільно із Національною громадською телерадіокомпанією України.

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