Технології та наука
У програмі "Дія" запустили радіо
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Користування новим додатком в "Дії" — безкоштовно, доступ до нього гарантовано цілодобово.
У програмі "Дія" розробники запустили програму "Дія.Радіо". Тепер кожен користувач, у якого в місті не працюють звичайні радіостанції, може скористатися цією програмою, щоб отримати перевірену інформацію, повідомляє Радіо Свобода.
Щоб скористатися програмою, потрібно:
- Зайти в "Дію" та натиснути "Послуги".
- Вибрати "Дія.Радіо".
Таким чином, у всіх користувачів "Дiї" з'являється цілодобовий доступ до перевіреної інформації.
Свій проєкт розробники "Дії" реалізували спільно із Національною громадською телерадіокомпанією України.
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