Найпопулярніші ігри Angry Birds видалили з App Store і Google Play у Росії

Студія Rovio випустила понад 20 мобільних ігор, які росіяни наразі не можуть скачати. Їм доступна лише Angry Birds Reloaded у платному сервісі Apple Arcade.

9 березня компанія Rovio видалила всі ігри популярної серії Angry Birds із онлайн-магазинів у Росії та Білорусі. Про це фінські розробники повідомили на своїй офіційній сторінці у Twitter.

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Ігрові програми Angry Birds прибрали з Google Play і Apple App Store на території Росії та Білорусі. Компанія зазначила, що встановлені раніше ігри працюватимуть, проте користувачі не зможуть робити внутрішньоігрові покупки. Крім того, програми перестануть отримувати оновлення.

"Ми надаємо весь наш внутрішньоігровий рекламний простір у Росії, Україні та Білорусі гуманітарним організаціям, таким як ЮНІСЕФ", — підкреслила Rovio.

Як пише портал ipnhones.ru, Angry Birds Reloaded, випущена в липні 2015 року, доступна в Apple Arcade. Це преміальний онлайн-сервіс із передплатою, який усе ще доступний росіянам.

Загалом Rovio випустила 26 мобільних ігор, остання під назвою Angry Birds Journey вийшла по всьому світу, включаючи Росію та Білорусь, наприкінці січня 2022 року. Перші гравці позитивно оцінили проєкт у Google Play — на 4,6 балів. Крім серії Angry Birds, компанія також розробила аркаду Bounce Tales, головоломку Amazing Alex і гру за мотивами мультфільму "Сімейка Крудсів".

Раніше магазини Google Play і App Store обмежили роботу в Росії. Вони відключили можливість купувати платні програми, у тому числі ігри, а також оплачувати підписки та купувати внутрішньоігрові продукти через санкції з боку платіжних систем Visa та Mastercard. Поки що російські користувачі ще можуть завантажувати безкоштовні продукти або запускати вже завантажені.

Писали також, що 5 березня в Росії стала недоступною гра Minecraft від розробника Mojang Studios, що належить Microsoft. Вона більше не відображається в списках Google Play і App Store, а завантаження заблоковано на регіональному рівні.

До цього компанія-розробник CD Project Group припинила продаж своїх ігор у Росії та Білорусі через вторгнення в Україну. Обмеження торкнулися як цифрових, так і фізичних копій ігор на носіях. CD Project відома насамперед створенням трилогії "Відьмак" за книгами польського письменника Анджея Сапковського.