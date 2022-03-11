Популярнейшие игры Angry Birds удалили из App Store и Google Play в России

Студия Rovio выпустила более 20 мобильных игр, которые россияне теперь не могут скачать. Им доступна лишь Angry Birds Reloaded в платном сервисе Apple Arcade.

9 марта компания Rovio удалила все игры популярной серии Angry Birds из онлайн-магазинов в России и Беларуси. Об этом финские разработчики сообщили на своей официальной странице в Twitter.

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Игровые приложения Angry Birds убрали из Google Play и Apple App Store на территории России и Беларуси. Компания отметила, что установленные ранее игры будут работать, однако пользователи не смогут совершать внутриигровые покупки. Кроме того, приложения перестанут получать обновления.

"Мы предоставляем все наше внутриигровое рекламное пространство в России, Украине и Беларуси гуманитарным организациям, таким как ЮНИСЕФ", — подчеркнула Rovio.

Как пишет портал ipnhones.ru, Angry Birds Reloaded, выпущенная в июле 2015 года, доступна в Apple Arcade. Это премиальный онлайн-сервис с предоплатой, который все еще доступен россиянам.

Всего Rovio выпустила 26 мобильных игр, последняя под названием Angry Birds Journey вышла по всему миру, включая Россию и Беларусь, в конце января 2022 года. Первые игроки весьма положительно оценили проект в Google Play — на 4,6 баллов. Помимо серии Angry Birds, компания также разработала аркаду Bounce Tales, головоломку Amazing Alex и игру по мотивам мультфильма "Семейка Крудс".

Ранее магазины Google Play и App Store ограничили работу в России. Они отключили возможность покупать платные приложения, в том числе игры, а также оплачивать подписки и покупать внутриигровые продукты из-за санкций со стороны платежных систем Visa и Mastercard. Пока российские пользователи еще могут скачивать бесплатные продукты или запускать уже скачанные.

Писали также, что 5 марта в России стала недоступной игра Minecraft от разработчика Mojang Studios, принадлежащего Microsoft. Она больше не отображается в списках Google Play и App Store, а скачивание заблокировано на региональном уровне.

До этого компания-разработчик CD Project Group прекратила продажи своих игр в России и Беларуси из-за вторжения в Украину. Ограничения затронули как цифровые, так и физические копии игр на носителях. CD Project известна в первую очередь созданием трилогии "Ведьмак" по книгам польского писателя Анджея Сапковского.