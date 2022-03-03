Разработчик игр CD Project Group прекращает продажи в России и Беларуси

Российские и белорусские игроки, которые попадут под эти ограничения, не могут прекратить войну, но запрет нужен для мобилизации международного сообщества.

Известная м польская компания — разработчик компьютерных игр CD Project Group прекращает из-за российского вторжения в Украину продажи своих игр в России и Беларуси. Прекращается дистрибуция как физических копий игр, так и продажа цифровых копий, сообщает CD Project Red в своем Twitter.

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"В свете российского военного вторжения в соседнюю с нами страну Украину, прекращаются продажи всех наших игр в России и Беларуси", — написали сотрудники CD Project Group.

[ + – ] CD Project Group

Весь коллектив компании CD Project Group твердо стоит на стороне украинских людей, говорят разработчики. "Мы не являемся сообществом, влияющим на политические дела государства, но мы верим, что объединившееся коммерческое сообщество способно повлиять на сердца и души людей", — сказано в сообщении.

Коллектив CD Project Group знает, что отдельные игроки в России и Беларуси не могут повлиять на ситуацию с войной в Украине. Но своим запретом на продажи игр разработчики хотят гальванизировать глобальное сообщество для разговора о том, что сейчас происходит в центре Европы.

Ранее Фокус сообщал, что санкции оставили россиян без запчастей к своим автомобилям. Кроме того, под санкционные ограничения попали российские кошки и собаки.