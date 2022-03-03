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Світ Російсько-українська війна

Розробник ігор CD Project Group припиняє продажі в Росії та Білорусі

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Розробник, Польща, продажі, Росія, Білорусь
CD Project

Російські та білоруські гравці, які попадуть під ці обмеження, не можуть припинити війну, але заборона потрібна для мобілізації міжнародної спільноти.

Відома польська компанія — розробник комп'ютерних ігор CD Project Group припиняє через російське вторгнення в Україну продажі своїх ігор у Росії та Білорусі. Припиняється дистрибуція як фізичних копій ігор, так і продаж цифрових копій, повідомляє CD Project Red у своєму Twitter.

"У світлі російського військового вторгнення в сусідню з нами країну Україну припиняються продажі всіх наших ігор у Росії та Білорусі", — написали співробітники CD Project Group.

Росія, Білорусь, зупинка, продаж, ігри
CD Project Group

Весь колектив компанії CD Project Group твердо стоїть за українських людей, кажуть розробники. "Ми не є спільнотою, що впливає на політичні справи держави, але ми віримо, що комерційна спільнота, що об'єдналася, здатна вплинути на серця та душі людей", — сказано в повідомленні.

Колектив CD Project Group знає, що окремі гравці в Росії та Білорусі не можуть уплинути на ситуацію з війною в Україні. Але своєю забороною на продаж ігор розробники хочуть гальванізувати глобальну спільноту для розмови про те, що зараз відбувається в центрі Європи.

Раніше Фокус повідомляв, що санкції залишили росіян без запчастин до своїх автомобілів. Крім того, під санкційні обмеження потрапили російські кішки та собаки.