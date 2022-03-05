В России нет доступа к одной из самых популярных игр в мире - Minecraft

Игру больше нельзя скачать на смартфоны и планшеты, однако уже установленное приложение продолжит работать.

Популярная игра Minecraft удалена из магазинов Google Play и App Store в России. Об этом сообщил портал Rozetked.

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Мобильная версия Minecraft теперь недоступна для скачивания на территории РФ. Игра больше не отображается в каталогах Google Play и App Store, ее можно вручную найти через поисковую строку, однако скачивание заблокировано, а на странице размещена надпись "Недоступно в вашей стране". Если же приложение уже установлено на смартфон, то оно пока запускается без проблем.

Сайт "Чемпионат" отмечает, что пользователям из России с 5 марта также недоступна игра Minecraft Dungeons в онлайн-магазине Steam — при переходе на страницу из России появляется сообщение "данный товар недоступен в вашем регионе". В магазине Microsoft и на сайте Xbox купить игры все еще можно.

Согласно данным на апрель 2021 года, Minecraft стала одной из самых популярных и продаваемых игр мира — пользователи купили минимум 238 млн копий. На тот момент проект насчитывал 140 млн активных игроков в месяц.

Разработчики Minecraft из Mojang Studios никаких заявлений по ситуации не сделали. Компания принадлежит Xbox Game Studios, которая, в свою очередь, входит в подразделение Microsoft Gaming. Корпорация Microsoft уже прекратила продажи в РФ других своих игр, включая Halo Infinite, Forza Horizon и Gears 5, а также проектов компании Bethesda, в розничных онлайн-магазинах остановили распространение подписок Xbox Game Pass.

4 марта стало известно, что Microsoft приостанавливает продажи своих товаров и услуг в России. Компания публично осудила незаконное вторжение в Украину пообещала обеспечивать кибербезопасность страны, действуя в рамках антироссийских санкций, наложенных США, Европейским Союзом и Великобританией.

Писали также, что платежная система PayPal прекратила работу в России, поддержав Украину во время войны. Компания позволила своим клиентам снять деньги в течение некоторого времени, но перестала регистрировать новых пользователей.