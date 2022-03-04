Microsoft приостанавливает продажи своих товаров и услуг в России

Компания подчеркнула, что ее приоритетной задачей является обеспечение кибербезопасности Украины.

Софтверный гигант Microsoft заявил о приостановлении деятельности на территории РФ. Компания рассказала об этом в своем блоге.

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"Как и весь остальной мир, мы в ужасе, возмущены и опечалены новостями о войне в Украине, и осуждаем это неоправданное, неспровоцированное и незаконное вторжение России", — говорится в сообщении.

С 4 марта 2022 года компания приостанавливает продажи продуктов и услуг Microsoft в России. Кроме того, в компании заверили, что будут действовать в рамках санкций, наложенных США, Европейским Союзом и Великобританией. В Microsoft акцентировали, что и впредь намерены поступать в соответствии с "решениями, принимаемыми этими правительствами", и что намерены "предпринимать дополнительные шаги, в зависимости от ситуации".

"Наши приоритетом является обеспечение кибербезопасности Украины. Мы продолжаем активно работать, помогая специалистам по кибербезопасности в Украине защищаться от российских атак, включая недавнюю кибератаку на крупную украинскую телекомпанию", — сказано в блоге.

В компании напомнили, что еще до вторжения РФ атаковала госсайты Украины, а также ресурсы учреждений, организаций, банков (имеются ввиду атаки 14 января и 23 февраля). Специалисты заявили, что продолжаем мобилизовывать ресурсы, чтобы помочь гражданам Украины.

"Наши команды, занимающиеся вопросами благотворительности и сотрудничеством с ООН сейчас находятся в тесной взаимосвязи с Международным комитетом Красного Креста (МККК) и несколькими агентствами ООН, помогая беженцам, предоставляя технологии и финансовую поддержку ключевым НПО, и, при необходимости, мы защитим украинцев от кибератак", — пообещал разработчик.

"Мы вместе с Украиной призываем к восстановлению мира, уважению суверенитета Украины и защите ее народа", — резюмировали в сообщении.

Фокус писал о том, что Netscout прекратит обслуживать российские сайты, которые пользовались ее услугами. Это ослабит веб-ресурсы перед угрозой ДДОС-атак.

Ранее Нацполиция сообщала, что из России уходят некоторые крупные VPN-сервисы.

Также мы публиковали список IT-компаний, которые полностью или частично отказались от сотрудничества с российскими учреждениями, компаниями, госструктурами.