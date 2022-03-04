Крупные VPN-сервисы прекратили сотрудничество с Россией и помогают Украине, - Нацполиция

Разработчики отправляют деньги на нужды вооруженных сил Украины, защищают украинские сайты от DDoS-атак и оказывают услуги бесплатно.

Три крупных VPN-сервиса прекратили сотрудничество с Россией после просьбы украинской киберполиции. Об этом 4 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Facebook.

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По словам правоохранителей, компании KeepSolid, ProtonVPN и Windscribe отныне фильтруют трафик и блокируют пропагандистские сайты России в Украине. Кроме того, около десятка VPN-сервисов помогают киберполиции отражать DDoS-атаки на украинские сайты.

Вдобавок, разработчики VPN-сервисов помогают Украине финансово. В частности, Proton и KeepSolid отправляют до 30% своих доходов на помощь украинским вооруженным силам, а Vpnunlimited решил бесплатно предоставлять услуги украинцам сроком на один год.

Windscribe в Twitter пишет, что расширил "черный список" сайтов с фейковыми и кликбейтными новостями, добавив в него российские ресурсы, которые распространяют пропаганду и дезинформацию. Функцию фильтрации можно включить в настройках приложения на Android или на специальной веб-странице.

Представители Proton VPN на своей странице в Facebook написали, что сервис на месяц бесплатно продлит подписку для пользователей из Украины, которые не могут оплатить услуги — для этого необходимо лишь связаться со службой поддержки. Такая же акция распространяется на жителей России и Беларуси, которые оказались под санкциями.

"Мы знаем, что многие из вас используют Proton, чтобы избежать цензуры и слежки, и мы хотим поддержать вас в это трудное время", — отмечается в сообщении.

Ранее писали, как украинские айтишники устраивают DDoS-атаки на российские сайты. Команда программистов disBalancer разработали программу, благодаря которой каждый пользователь может присоединиться к штурму веб-рессурсов противника. Пока доступна только версия ПО для операционной системы Windows.

Писали также, что Apple отключила систему Apple Pay в РФ. Клиенты банков, на которые действуют международные санкции, не смогут использовать технологию для оплаты товаров и услуг как в России, так и за рубежом. Такие же ограничения ввела Google. По последним данным, 29% россиян пользуются Google Pay, а Apple Pay — 20%.

Появилась информация, что хакеры взломали сеть заправок в России. Они вывели на табло зарядных станций надписи: "Слава Украине — Героям слава" и "Путин ху*ло — смерть ворогам".