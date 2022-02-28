Хакеры взломали сеть заправок в России (видео)

В сети показали видео, как на одной из заправок в России на табло вместо цен было написано "Слава Украине — Героям Слава!".

Хакеры добрались не только до российских государственных сайтов и СМИ, но и до обычных российских заправок. На табло одной из них, расположенной между Москвой и Санкт-Петербургом, высвечиваются слова "Слава Украине — Героям слава и Путин ху*ло — смерть ворогам".

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На видео российская заправка пустынна, на ней отсутствуют посетители. Заправка принадлежит сети "Россети электротранспорт". Данная зарядная станция предназначена для электромобилей.

Ранее Фокус сообщал, что на многих российских сайтах появились призывы к российским гражданам не отправляться на войну с Украиной. В сообщении утверждается, что оно распространено от имени российских журналистов.

Ранее группа хакеров "положила" около 20 российских сайтов.