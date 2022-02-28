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Политика Российско-украинская война

На сайтах российских СМИ появились призывы остановить войну в Украине

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Фото: Скриншот | Российские СМИ подверглись хакерской атаке

В обращении, написанном от имени журналистов, говорится, что "это не наша война" и поэтому необходимо "остановить безумие". Редакции изданий сообщают о массовой хакерской атаке.

В понедельник, 28 февраля, на главных страницах сайтов российских СМИ появились сообщения от имени "неравнодушных журналистов России" с призывом остановить войну в Украине. Об этом свидетельствуют скриншоты веб-страниц изданий ТАСС, "Коммерсант", "Известия", Buro24/7, Forbes Russia и других.

На всех сайтах вышеперечисленных изданий отображается сообщение следующего содержания: "Дорогие граждане. Призываем вас остановить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет на врать и подвергает опасности".

Далее в тексте идет речь о том, что Россию изолировали от всего мира и у государства "перестали покупать нефть и газ". Автор сообщения также утверждает, что через несколько лет граждане РФ будут жить "как в Северной Корее".

"Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!" — говорится в обращении.

Помимо этого говорится о том, что данное сообщение будет удалено, а "некоторых из нас уволят или даже посадят", однако авторы "не могут больше это терпеть".

Помимо этого на странице отображается иллюстрация флага РФ с надгробием и текстом "5300 убитых российских солдат в Украине за 4 дня. Больше чем в Первой Чеченской Войне 1994-1996" и логотип хакерской группировки Anonymous.

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коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен
коммерсант россия, форбс россия, переговоры украина россия онлайн, anonymous хакеры, путин болен

Forbes в своем телеграм-канале уже сообщила, что это издание "как и некоторые другие СМИ" столкнулось с атакой на сайт и на данный момент предпринимается все возможное, "чтобы устранить проблему как можно скорее". С аналогичной реакцией на происходящее выступило и издание "Известия".

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину более 1,5 тыс. волонтеров приняли участие в хакерской атаке на 20 российских сайтов, в том числе государственных.

Также мы писали о том, что хакеры атаковали сеть белорусской железной дороги, чтобы заморозить переброску войск на территорию Украины.