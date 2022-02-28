На сайтах российских СМИ появились призывы остановить войну в Украине

В обращении, написанном от имени журналистов, говорится, что "это не наша война" и поэтому необходимо "остановить безумие". Редакции изданий сообщают о массовой хакерской атаке.

В понедельник, 28 февраля, на главных страницах сайтов российских СМИ появились сообщения от имени "неравнодушных журналистов России" с призывом остановить войну в Украине. Об этом свидетельствуют скриншоты веб-страниц изданий ТАСС, "Коммерсант", "Известия", Buro24/7, Forbes Russia и других.

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На всех сайтах вышеперечисленных изданий отображается сообщение следующего содержания: "Дорогие граждане. Призываем вас остановить это безумие, не отправляйте своих сыновей и мужей на верную смерть. Путин заставляет на врать и подвергает опасности".

Далее в тексте идет речь о том, что Россию изолировали от всего мира и у государства "перестали покупать нефть и газ". Автор сообщения также утверждает, что через несколько лет граждане РФ будут жить "как в Северной Корее".

"Для чего это нам? Чтобы Путин попал в учебники? Это не наша война, остановим его!" — говорится в обращении.

Помимо этого говорится о том, что данное сообщение будет удалено, а "некоторых из нас уволят или даже посадят", однако авторы "не могут больше это терпеть".

Помимо этого на странице отображается иллюстрация флага РФ с надгробием и текстом "5300 убитых российских солдат в Украине за 4 дня. Больше чем в Первой Чеченской Войне 1994-1996" и логотип хакерской группировки Anonymous.

Forbes в своем телеграм-канале уже сообщила, что это издание "как и некоторые другие СМИ" столкнулось с атакой на сайт и на данный момент предпринимается все возможное, "чтобы устранить проблему как можно скорее". С аналогичной реакцией на происходящее выступило и издание "Известия".

Напомним, после полномасштабного вторжения РФ в Украину более 1,5 тыс. волонтеров приняли участие в хакерской атаке на 20 российских сайтов, в том числе государственных.

Также мы писали о том, что хакеры атаковали сеть белорусской железной дороги, чтобы заморозить переброску войск на территорию Украины.