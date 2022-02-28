На сайтах російських ЗМІ з'явилися заклики зупинити війну в Україні

У зверненні, написаному від імені журналістів, йдеться про те, що "це не наша війна" і тому необхідно "зупинити божевілля". Редакції видань повідомляють про масову атаку хакера.

У понеділок, 28 лютого, на головних сторінках сайтів російських ЗМІ з'явилися повідомлення від імені "небайдужих журналістів Росії" із закликом зупинити війну в Україні. Про це свідчать скріншоти вебсторінок видань ТАСС, "Комерсант", "Известия", Buro24/7, Forbes Russia й інших.

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На всіх сайтах вищезгаданих видань відображається повідомлення такого змісту: "Дорогі громадяни. Закликаємо вас зупинити це божевілля, не відправляйте своїх синів і чоловіків на вірну смерть. Путін змушує на брехати і наражає на небезпеку".

Далі у тексті йдеться про те, що Росію ізолювали від усього світу й у держави "перестали купувати нафту та газ". Автор повідомлення також стверджує, що за кілька років громадяни РФ житимуть "як у Північній Кореї".

"Для чого це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинімо його!" — йдеться у зверненні.

Крім цього йдеться про те, що це повідомлення буде видалено, а "декого з нас звільнять або навіть посадять", проте автори "не можуть більше це терпіти".

Крім цього, на сторінці відображається ілюстрація прапора РФ з надгробком і текстом "5 300 убитих російських солдатів в Україні за 4 дні. Більш ніж у Першій Чеченській Війні 1994-1996" і логотип хакерського угруповання Anonymous.

Forbes у своєму телеграм-каналі вже повідомила, що це видання "як і деякі інші ЗМІ" зіткнулося з атакою на сайт і наразі робиться все можливе, "щоб усунути проблему якнайшвидше". З аналогічною реакцією на те, що відбувається, виступило і видання "Известия".

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну понад 1,5 тис. волонтерів взяли участь у хакерській атаці на 20 російських сайтів, зокрема державних.

Також ми писали про те, що хакери атакували мережу білоруської залізниці, щоб заморозити перекидання військ на територію України.