Думали чотири роки: у ЗСУ готуються створити новий окремий вид військ, деталі

Генштаб ЗСУ працює над Концепцією створення Кіберсил, які воюватимуть у особливому операційному домені — в кіберпросторі. Народні депутати тим часом напрацювали законопроєкт, який увібрав досвід 25 країн світу.

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В Україні незабаром може з'явитись новий рід військ у складі ЗСУ — Кіберсили, які виконуватимуть офіційні бойові завдання у цифровому просторі. У зв'язку з цим українське командування розглянуло Концепцію, над якою працювали військові, народні депутати з комітету ВР з нацбезпеки, експерти. Про деталі появи Кіберсил пресслужба Генерального штабу ЗСУ написала на сторінці Facebook.

Допис Генштабу про проєкт Концепції створення Кіберсил з'явився 24 жовтня. На нараді головував начальник Генштабу, генерал-лейтенант Анатолій Брагилевич. Учасники проаналізували проєкт, який має враховувати досягнення західних країн в цьому напрямку, ідеться у дописі. Крім того, вивчили досвід українців, які проводили успішні операції в цифровому просторі під час повномасштабного вторгнення РФ.

Під час наради військові, нардепи та експерти обговорили положення, важливі для Кіберсил:

які завдання та функції виконуватимуть;

як взаємодіятимуть з існуючими родами військ.

Українське командування наголосило на "посиленні спроможностей військ" у ще одному операційному домені — кіберпросторі. Інші домени, в яких доводиться воювати українцям — це суша, море, повітря і навіть космос, перелічується у дописі Генштабу.

Кіберсили ЗСУ - допис Генштабу про проєкт Концепції Фото: Скриншот

Кіберсили ЗСУ — деталі

На сторінці Facebook народного депутата та члена комітету ВР з нацбезпеки Олександра Федієнка з'явився коментар щодо створення нового роду військ Кіберсил ЗСУ. Як з'ясувалось, політик брав участь у засіданні, про яке розповіли у Генштабі. Нардеп пояснив, що новий рід військ має бути створений шляхом прийняття відповідного закону і, з його слів, проєкт існує і готовий до реєстрації у Раді. Також він наголосив, що, починаючи з 2020 року, порушувались питання про важливість боротьби в кіберпросторі. У комітеті ВР проблемою займалась робоча група, до складу якої входили представники ЗСУ, Міноборони, РНБО, ГУР, Міністерство цифрової трансформації, Державна служба спецзв'язку, СБУ: зібрали досвід 25 країн світу, — заявив Радуцький.

Кіберсили ЗСУ - Федієнко про проєкт Концепції Фото: Скриншот

На сторінках у соцмережах глави комітету з нацбезпеки Олександра Завітневича, очільників Міноборони, ГУР, Мінцифровізації поки що не коментували створення Кіберсил.

Зазначимо, Фокус писав про успішну діяльність українських кіберфахівців під час вторгнення РФ. Наприклад, у вересні 2023 року хакери СБУ зламували російську техніку просто на полі бою. Кібербійці атакували безпілотники, камери відеоспостереження, бази даних, порушували їхню роботу і завдяки цьому російська розвідка не мала можливості шпигувати за позиціями Сил оборони.

Нагадуємо, 17 серпня ГУР Міноборони розповіло деталі спецоперації українських хакерів, які паралізували роботу російського ядерного об'єкта. Крім того, на початку літа кіберфахівці паралізували кілька мобільних провайдерів РФ і створили проблеми для громадян країн-агресора.