Хакери СБУ зламують техніку росіян просто на фронті: як це допомагає в наступі — BBC

Українські кібербійці успішно атакують дрони, камери та бази даних РФ, але для цього їм потрібно перебувати дуже близько до цілей на полі бою.

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Кіберфахівці СБУ працюють не тільки в тилу, а й на лінії зіткнення з російським агресором, роблячи свій неоціненний внесок у боротьбу з окупантами, зламуючи дрони, системи ворога, камери спостереження і допомагаючи розвідці. У великому матеріалі BBC розповів про кібервійну, яка стала невіддільною частиною боротьби за свободу України, а Фокус вибрав найголовніше.

Сьогодні Департамент кібербезпеки СБУ використовує будь-які системи та інструменти для боротьби з ворогом у кіберпросторі. Активно застосовуються системи візуального розпізнавання на основі штучного інтелекту (ШІ) для аналізу інформації, отриманої з дронів (поряд із розвідданими, отриманими від людей, супутників та інших технічних джерел), для визначення цілей для військових.

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"Ми розуміємо, який тип бойової зброї росіяни збираються використовувати та в якому напрямку", — каже Ілля Вітюк, керівник кібервідділу Служби безпеки України.

Кіберфахівці під його керівництвом зламують камери спостереження на окупованій території, щоб стежити за пересуванням російських військ, і вони спрямовують дрони-камікадзе на знищення російських камер, які шпигують за діями українців. Для цього часто потрібно, щоб групи працювали під прикриттям, недалеко від цілі.

Кіберкоманда СБУ використовує свої власні дрони, встановлює датчики для виявлення ворожих БПЛА, щоб оператори могли не просто їх заглушити, а приземлити та використовувати для своїх цілей. Усе це часто доводиться робити на близькій відстані, що, своєю чергою, дуже небезпечно для самих хакерів.

За словами Вітюка, російські спецслужби також перекинули деякі зі своїх кібергруп ближче до лінії фронту. Російські хакери намагаються зламати системи та мережі ЗСУ, щоб використовувати інформацію для дій армії РФ. Кібервійна відбувається майже на самій лінії зіткнення, адже фахівцям важливо бути якомога ближче до цілі, яку потрібно зламати.

СБУ активно допомагають волонтери з числа молодих кіберфахівців. Вони створили систему під назвою "Гризельда", яка збирає дані з соціальних мереж та інших джерел для надання актуальної ситуаційної розвідки. Це допомагає військовим бути в курсі всіх подій: починаючи від того, де можуть бути встановлені міни, закінчуючи тим, яка інфраструктура і техніка окупантів потребує ремонту.

"Я завжди кажу, що Україна розвінчала міф про могутніх російських хакерів", — каже Ілля Вітюк. Він додає, що це було нелегко, і були небезпечні ситуації.

По суті, сьогодні Україна взяла на себе всю міць кібератак росіян, що дозволяє Заходу трохи перепочити від атак кремлівських хакерів, пише BBC. Якщо Україна програє на кіберфронті, то ці атаки будуть спрямовані на Західних союзників, попереджає Вітюк.

Раніше повідомлялося, що розвідка Британії розповіла про хакерів, які проникають у планшети ЗСУ. Розвідники впевнені, що РФ програє на полі бою. Щоб уповільнити український контрнаступ, росіяни вдаються до масованих кібератак і використовують спеціальний код, який полює на додатки для коригування наступальних дій.