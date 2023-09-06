Хакеры СБУ взламывают технику россиян прямо на фронте: как это помогает в наступлении — BBC

Украинские кибербойцы успешно атакуют дроны, камеры и базы данных РФ, но для этого им нужно находиться очень близко к целям на поле боя.

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Киберспециалисты СБУ работают не только в тылу, но и на линии соприкосновения с российским агрессором, внося свой неоценимый вклад в борьбу с оккупантами, взламывая дроны, системы врага, камеры наблюдения и помогая разведке. В большом материале BBC рассказал о кибервойне, которая стала неотъемлимой частью борьбы за свободу Украины, а Фокус выбрал самое главное.

Сегодня Департамент кибербезопасности СБУ использует любые системы и инструменты для борьбы с врагом в киберпространстве. Активно применяются системы визуального распознавания на основе искусственного интеллекта (ИИ) для анализа информации, полученной с дронов (наряду с разведданными, полученными от людей, спутников и других технических источников), для определения целей для военных.

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"Мы понимаем, какой тип боевого оружия россияне собираются использовать и в каком направлении", — говорит Илья Витюк, руководитель киберотдела Службы безопасности Украины.

Киберспециалисты по его руководством взламывают камеры наблюдения на оккупированной территории, чтобы следить за передвижением российских войск и они направляют дроны-камикадзе на уничтожение российских камер, шпионящих за действиями украинцев. Для этого часто требуется, чтобы группы работали под прикрытием, недалеко от цели.

Киберкоманда СБУ использует свои собственные дроны, устанавливает датчики для обнаружения вражеских БПЛА, чтобы операторы могли не просто их заглушить, а приземлить и использовать для своих целей. Все это часто приходится делать на близком расстоянии, что, в свою очередь, очень опасно для самих хакеров.

По словам Витюка, российские спецслужбы также перебросили некоторые из своих кибергрупп ближе к линии фронта. Российские хакеры пытаются взломать системы и сети ВСУ, чтобы использовать информацию для действий армии РФ. Кибервойна проходит почти на самой линии соприкосновения, ведь специалистам важно быть как можно ближе к цели, которую нужно взломать.

СБУ активно помогают волонтеры из числа молодых киберспециалистов. Они создали систему под названием "Гризельда", которая собирает данные из социальных сетей и других источников для предоставления актуальной ситуационной разведки. Это помогает военным быть в курсе всех событий: начиная от того, где могут быть установлены мины, заканчивая тем, какая инфраструктура и техника оккупантов требует ремонта.

"Я всегда говорю, что Украина развенчала миф о могущественных российских хакерах", — говорит Илья Витюк. Он добавляет, что это было нелегко, и были опасные ситуации.

По сути, сегодня Украина взяла на себя всю мощь кибератак россиян, что позволяет Западу немного передохнуть от атак кремлевских хакеров, пишет BBC. Если Украина проиграет на киберфронте, то эти атаки будут направлены на Западных союзников, предупреждает Витюк. .

Ранее сообщалось, что разведка Британии рассказала о хакерах, которые проникают в планшеты ВСУ. Разведчики уверены, что РФ проигрывает на поле боя. Чтобы замедлить украинское контрнаступление, россияне прибегают к массированным кибератакам и используют специальный код, который охотится на приложения для корректировки наступательных действий.