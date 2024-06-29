"Проблема масштабна": українські хакери разом з ГУР атакували компанії у РФ

Кіберактивісти "поклали" двох провайдерів у Новгороді та потерли дані компаній, які співпрацюють з російською армією. Мова йде про сотні терабайт інформації.

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Активісти кіберспільноти BO_Team спільно з фахівцями головного управління розвідки знищили важливі дані й обладнання об’єктів на території Росії. Про це інформують в ГУР МО України.

Як наголошується, було знищено понад 100 терабайт даних розробника програмного забезпечення "OrbitSoft", який виконував замовлення для російської армії.

Також було знищено усі дані на 8 серверах розробника та постачальника обладнання для навігації, компанії "Orient Systems". Вказана компанія співпрацювала із російськими виробниками військової техніки, зокрема БПЛА.

Окрім того, було стерто усі дані на 19 серверах інтернет-провайдерів "Линктелеком НН" та "Аксесс Телеком" у місті Ніжній Новґород. Усім абонентам вказаних провайдерів надійшли листи з нагадуванням про неминучу розплату за війну проти України, повідомили у ГУР.

"Проблема масштабна", — довелось констатувати російським провайдерам.

Зазначена робота була проведена українськими фахівцями лише за минулий тиждень, — розповіли у розвідці та додали, що "далі буде".

Нагадаємо, українські хакери команди "Кібер Спротив" зламали пошту Олексія Заклязьмінського, який є помічником заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва.