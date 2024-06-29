"Проблема масштабная": украинские хакеры вместе с ГУР атаковали компании в РФ

Киберактивисты "положили" двух провайдеров в Новгороде и потерли данные компаний, которые сотрудничают с российской армией. Речь идет о сотнях терабайтах информации.

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Активисты киберсообщества BO_Team совместно со специалистами главного управления разведки уничтожили важные данные и оборудование объектов на территории России. Об этом информируют в ГУР МО Украины.

Как отмечается, было уничтожено более 100 терабайт данных разработчика программного обеспечения "OrbitSoft", который выполнял заказы для российской армии.

Также были уничтожены все данные на 8 серверах разработчика и поставщика оборудования для навигации, компании "Orient Systems". Указанная компания сотрудничала с российскими производителями военной техники, в частности БПЛА.

Кроме того, были стерты все данные на 19 серверах интернет-провайдеров "Линктелеком НН" и "Аксесс Телеком" в городе Нижний Новгород. Всем абонентам указанных провайдеров поступили письма с напоминанием о неизбежной расплате за войну против Украины, сообщили в ГУР.

"Проблема масштабная", — пришлось констатировать российским провайдерам.

Указанная работа была проведена украинскими специалистами только за прошедшую неделю, — рассказали в разведке и добавили, что "дальше будет".

Напомним, украинские хакеры команды "КиберСпротив" взломали почту Алексея Заклязьминского, который является помощником заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.