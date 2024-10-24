Думали четыре года: в ВСУ готовятся создать новый отдельный вид войск, детали

Генштаб ВСУ работает над Концепцией создания Киберсил, которые будут воевать в особом операционном домене — в киберпространстве. Народные депутаты тем временем наработали законопроект, который вобрал опыт 25 стран мира.

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В Украине вскоре может появиться новый род войск в составе ВСУ — Киберсилы, которые будут выполнять официальные боевые задачи в цифровом пространстве. В связи с этим украинское командование рассмотрело Концепцию, над которой работали военные, народные депутаты из комитета ВР по нацбезопасности, эксперты. О деталях появления Киберсил пресс-служба Генерального штаба ВСУ написала на странице Facebook.

Сообщение Генштаба о проекте Концепции создания Киберсил появилось 24 октября. На совещании председательствовал начальник Генштаба, генерал-лейтенант Анатолий Брагилевич. Участники проанализировали проект, который должен учитывать достижения западных стран в данном направлении, говорится в заметке. Кроме того, изучили опыт украинцев, которые проводили успешные операции в цифровом пространстве во время полномасштабного вторжения РФ.

Во время совещания военные, нардепы и эксперты обсудили положения, важные для Киберсил:

какие задачи и функции будут выполнять;

как будут взаимодействовать с существующими родами войск.

Украинское командование отметило "усиление возможностей войск" в еще одном операционном домене — киберпространстве. Другие домены, в которых приходится воевать украинцам — это суша, море, воздух и даже космос, перечисляется в заметке Генштаба.

Киберсилы ВСУ — сообщение Генштаба о проекте Концепции Фото: Скриншот

Киберсилы ВСУ — детали

На странице Facebook народного депутата и члена комитета ВР по нацбезопасности Александра Федиенко появился комментарий по созданию нового рода войск Киберсил ВСУ. Как выяснилось, политик участвовал в заседании, о котором рассказали в Генштабе. Нардеп пояснил, что новый род войск должен быть создан путем принятия соответствующего закона и, по его словам, проект существует и готов к регистрации в Раде. Также он отметил, что, начиная с 2020 года, поднимались вопросы о важности борьбы в киберпространстве. В комитете ВР проблемой занималась рабочая группа, в состав которой входили представители ВСУ, Минобороны, СНБО, ГУР, Министерство цифровой трансформации, Государственная служба спецсвязи, СБУ: собрали опыт 25 стран мира, — заявил Радуцкий.

Киберсилы ВСУ — Федиенко о проекте Концепции Фото: Скриншот

На страницах в соцсетях главы комитета по нацбезопасности Александра Завитневича, руководителей Минобороны, ГУР, Минцифровизации пока не комментировали создание Киберсил.

Отметим, Фокус писал об успешной деятельности украинских киберспециалистов во время вторжения РФ. Например, в сентябре 2023 года хакеры СБУ взламывали российскую технику прямо на поле боя. Кибербойцы атаковали беспилотники, камеры видеонаблюдения, базы данных, нарушали их работу и благодаря этому российская разведка не имела возможности шпионить за позициями Сил обороны.

Напоминаем, 17 августа ГУР Минобороны рассказало детали спецоперации украинских хакеров, которые парализовали работу российского ядерного объекта. Кроме того, в начале лета киберспециалисты парализовали несколько мобильных провайдеров РФ и создали проблемы для граждан стран-агрессора.