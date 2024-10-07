"Поздравили" Путина с днем рождения: хакеры ударили по телевидению и судебной системе РФ

Украинские киберспециалисты взломали российскую государственную систему "Правосудие", а также выключили крупнейшие пропагандистские телеканалы РФ.

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В понедельник, 7 октября, украинские хакеры совершили масштабную атаку на всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию, отключив крупнейшие телеканалы Российской Федерации. Кроме того, киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы "ВО Team" парализовали работу судебной системы РФ. Об этом сообщили источники Фокуса.

По данным источников, с самого утра прекратили онлайн-вещание основные пропагандистские телеканалы: "Россия 1", "Россия 24", "Россия культура", "РТР-Планета" и более 20 других. Речь идет как об онлайн-вещании этих телеканалов, так и телевизионном.

Как отметил собеседник Фокуса, россияне жалуются, что на серверах уничтожена вся информация, включая резервные копии, не работает онлайн-вещание и внутренние сервисы, а также нет интернета и телефонии.

Ответственность за атаку взяла на себя анонимная проукраинская хакерская группировка "Sudo rm-RF". Ранее это сообщество уже неоднократно атаковало РФ.

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В российском издании "Агентство. Новости" уточнили, что обычный ход эфира канала "Россия 24" прервался в 05:13 и возобновился около 06:00. Также известно, что в начале новостной программы "Россия 1" у ведущего плохо работал микрофон. Журналист Александр Плющев также опубликовал сообщение от подписчика, в котором говорится о том, что "весь новостной комплекс "России 1" на Ямском поле с 5 утра не работает".

Позже источники Фокуса также сообщили, что киберспециалисты ГУР МО Украины совместно с активистами группы "ВО Team" взломали государственную автоматизированную систему "Правосудие", благодаря которой происходит электронный документооборот во всех судах РФ.

По данным ГУР, атака парализовала работу судов, ведомственных электронных почтовых ящиков и официальных сайтов. Кроме того, в результате киберудара получены персональные данные пользователей и внутренняя документация системы. Сейчас россияне сообщают о невозможности подачи исков и просмотра времени судебных заседаний, поскольку сайты судов выведены из строя.

Источники в военной разведке отметили, что киберудар стал возможным из-за низкой квалификации российских специалистов по кибербезопасности, а также из-за "дыр" в распиаренных российских системах кибербезопасности от "Лаборатории Касперского", ПАО "Positive Technologies" и АО "ИВК".

Напомним, 7 сентября киберспециалисты ГУР осуществили успешную операцию, атаковав ряд российских ресурсов, которые поддерживают ведение войны.

Ранее киберкорпус Главного управления разведки Министерства обороны также нанес удар по российскому финансовому сектору.