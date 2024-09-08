Хакеры ГУР атаковали российские компании, причастные к производству оружия (видео)

В результате кибероперации украинская разведка получила доступ к 14 серверам, уничтожила внутреннюю инфраструктуру атакованных целей и разместила на российских ресурсах поздравления ко Дню военной разведки Украины.

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7 сентября киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины осуществили успешную операцию, атаковав ряд российских ресурсов, которые поддерживают ведение войны. Об этом сообщило ГУР.

Под ударом оказались предприятия, занимающиеся производством компонентов для радиоэлектронной базы и других деталей для российского оружия, а также оборудования для металлообработки.

Под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов.

Кроме того, пострадали ресурсы компаний, привлеченных к строительству объектов военной инфраструктуры Российской Федерации. Среди них:

"СМКомплект ЭК",

"КристЭлКом",

"КонтурНИИРС",

"Чип-проф",

"Челябинский завод промышленной модернизации",

"Сибинструмент",

"Сметка.ру".

Также в результате атаки была нарушена деятельность пропагандистского ресурса "Симферопольский форум".

В ходе кибероперации специалисты ГУР получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутренние инфраструктуры, стерев системные файлы, базы данных и резервные копии.

На атакованных сайтах было размещено поздравление ко Дню военной разведки Украины.

Напомним, 4 сентября киберспециалисты ГУР МО совместно с ВО Team уничтожили 18 российских серверов, поразили инфраструктуру ООО "Антенна", которая предоставляет услуги значительному количеству органов власти и коммерческим предприятиям, которые поддерживают агрессию России против Украины.

17 августа хакеры ГУР парализовали в РФ работу предприятия, которое разрабатывает ядерное оружие.