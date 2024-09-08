Хакери ГУР атакували російські компанії, причетні до виробництва зброї (відео)

В результаті кібероперації українська розвідка отримала доступ до 14 серверів, знищила внутрішню інфраструктуру атакованих цілей і розмістила на російських ресурсах привітання до Дня воєнної розвідки України.

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7 вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили успішну операцію, атакувавши низку російських ресурсів, які підтримують ведення війни. Про це повідомило ГУР.

Під ударом опинилися підприємства, що займаються виробництвом компонентів для радіоелектронної бази та інших деталей для російської зброї, а також обладнання для металообробки.

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Крім того, постраждали ресурси компаній, залучених до будівництва об’єктів військової інфраструктури Російської Федерації. Серед них:

"СМКомплект ЕК",

"КрістЕлКом",

"КонтурНИИРС",

"Чіп-проф",

"Челябінський завод промислової модернізації",

"Сібінструмент",

"Смєтка.ру".

Також у результаті атаки було порушено діяльність пропагандистського ресурсу "Сімферопольський форум".

В ході кібероперації фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішні інфраструктури, стерши системні файли, бази даних і резервні копії.

На атакованих сайтах було розміщено привітання до Дня воєнної розвідки України.

Нагадаємо, 4 вересня кіберфахівці ГУР МО спільно з ВО Team знищили 18 російських серверів, уразили інфраструктуру ТОВ "Антена", яка надає послуги значній кількості органів влади та комерційним підприємствам, які підтримують агресію Росії проти України.

17 серпня хакери ГУР паралізували у РФ роботу підприємства, яке розробляє ядерну зброю.