Топ-6 способів дізнатися, чи є на Android-смартфоні програми, здатні викачати всі дані

Шкідливі програми можуть споживати енергію у фоновому режимі, красти особисті дані, засмічувати домашній екран рекламою і навіть захоплювати контроль над пристроєм. Ось явні ознаки того, що телефон Android може бути заражений.

Смартфони зберігають фотографії, відео, повідомлення, банківські реквізити — по суті, все життя. Але ця зручність також пов'язана з ризиком: зараженням шкідливим ПЗ. Про те, як перевірити Android-телефони, розповіло видання androidpolice.com.

Шкідливі програми можуть споживати енергію у фоновому режимі, красти особисті дані, засмічувати домашній екран рекламою і навіть захоплювати контроль над пристроєм. Ось явні ознаки того, що телефон Android може бути заражений, що дасть змогу вжити необхідних заходів і захистити інформацію.

Реклама і додатки, що з'являються з нізвідки

Рекламне ПЗ — найпоширеніший тип шкідливого ПЗ. Вона може з'являтися під час перегляду стрічок у соцмережах, або відео на YouTube, перериваючи при цьому перегляд. Ця реклама може дратувати і сигналізувати про те, що пристрій заражений.

Натискання на підозрілі посилання або відвідування незнайомих веб-сайтів також може спровокувати появу докучливих рекламних банерів. За допомогою рекламних оголошень хакери можуть впровадити різного виду шкідливі програми.

Буває й так, що на телефоні раптом з'являються ярлики програм, які користувач не встановлював. Це вірне підтвердження того, що Android-фон заражений шкідливим ПЗ. "Коли ви відвідуєте підозрілі веб-сайти або натискаєте на підозрілі посилання, ви можете випадково завантажити додаткові застосунки", — ідеться в матеріалі.

Деякі додатки постачаються в комплекті з іншим програмним забезпеченням, включно з потенційно небажаним або навіть шкідливим ПЗ. Просунуті шкідливі програми можуть отримати доступ адміністратора до пристрою, що дасть йому змогу встановлювати інші шкідливі програми без згоди власника смартфона.

Смартфон на зарядці Фото: unsplash.com

Перегрів смартфона і розрядка акумулятора

Нормально, що телефон Android нагрівається під час тривалого запису відео або ігор. Проблема виникає, коли він стає надто гарячим, коли не діє, лежачи в кишені або на столі. Це також може бути ознакою наявності шкідливого ПЗ.

Фіктивні програми та файли часто працюють у фоновому режимі, споживаючи аномальну кількість потужності процесора й акумулятора. Ця постійна активність може генерувати надмірне тепло, що призводить до перегріву. Деякі типи шкідливих програм виконують ресурсомісткі завдання, як-от майнінг криптовалюти та розсилка спаму, по суті, навантажуючи телефон до межі та спричиняючи перегрівання.

Хоча інтенсивне використання, як-от запис відео, навігація по GPS, довгі години ігор і фонові завантаження, безумовно, може розрядити акумулятор, раптове і незрозуміле скорочення терміну служби акумулятора може бути явною ознакою наявності шкідливого ПЗ. У такому разі можна перевірити статистику використання батареї, щоб дізнатися, які програми споживають найбільше енергії, і видалити незнайомі зі списку.

Збої в роботі смартфона

Користувачі очікують від телефонів Android плавної та швидкої взаємодії, але коли пристрій раптом починає "вередувати", то такі збої в роботі можуть бути ознакою присутності шкідливих програм.

Шкідливе ПЗ часто споживає значний обсяг обчислювальної потужності та пам'яті, що призводить до уповільнення, затримок і "млявого" відгуку. Деякі типи хакерського ПЗ здатні порушувати основні функції системи, що призводить до наступного пункту.

Зв'язок через месенджер на смартфоні Фото: Getty Images

Переривчасті дзвінки та нестабільне з'єднання

Сучасні смартфони здатні забезпечувати безперебійний зв'язок, тож може бути доволі дратівливим, коли дзвінки чи інтернет-з'єднання постійно перериваються без видимої причини. Іноді це може бути пов'язано зі збоями на стороні сервера в оператора, але якщо користувачі помітили закономірність у таких проблемах, це може бути пов'язано з маніпуляціями з боку шкідливого ПЗ з мережевими налаштуваннями телефону.

Шкідливі операції у фоновому режимі можуть використовувати мережеві ресурси, скорочуючи доступну смугу пропускання для дзвінків через інтернет. Це може спричинити такі проблеми, як затримки звуку та відео, відключення.

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Різке зростання споживання даних

Хоча потокова передача відео 4K, завантаження ігор і великих файлів, безумовно, може використовувати дані, незрозумілий сплеск використання даних може вказувати на шкідливу активність.

Певні типи шкідливих програм можуть перетворити будь-який смартфон на спам-бота, який масово надсилає електронні листи або повідомлення без відома користувача. Ці спам-дії споживають великий обсяг даних. І як уже говорилося раніше, деякі шкідливі програми можуть використовувати ресурси телефону для майнінгу криптовалюти, споживаючи значний обсяг даних.

Незрозумілі витрати на телефонному рахунку

Хоча можуть виникати помилки в рахунках, незрозумілі витрати також можуть бути ознакою наявності шкідливого ПЗ на пристрої. Деякі шкідливі програми можуть підписувати користувачів на преміум-послуги SMS без їхнього відома. Вони надсилають повторювані повідомлення, які можуть миттєво збільшити щомісячний рахунок. У такому разі слід бути пильними, оскільки можуть стягуватися повторювані платежі за послуги, на які користувачі свідомо не підписувалися.

Поради щодо запобігання появи шкідливого ПЗ

Завжди завантажуйте додатки та ігри з офіційного магазину Google Play. Уникайте сторонніх магазинів або веб-сайтів, оскільки вони можуть містити заражені шкідливим ПЗ додатки.

Будьте обережні, натискаючи на посилання від невідомих відправників.

Не натискайте на спливаючі оголошення або повідомлення, навіть якщо вони здаються законними.

Оновлюйте встановлені додатки та операційну систему системи.

Уникайте загальнодоступних мереж Wi-Fi, оскільки вони можуть бути небезпечними, що робить пристрій вразливим для хакерських атак.

Раніше ми писали про те, що чому європейці відмовляються від смартфонів на користь "тупих" телефонів. В епоху TikTok безперервні повідомлення, схоже, молоді вже набридли. Вони відмовляються від "постійних свайпів".