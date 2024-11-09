Чому європейці відмовляються від смартфонів на користь "тупих" телефонів: причини

В епоху TikTok безперервні повідомлення, схоже, молоді вже набридли. Вони відмовляються від "постійних свайпів".

Європейці відмовляються від смартфонів на користь старих і набагато простіших телефонів. Про це пише Euro News.

У світі, де екрани правлять кожною годиною нашого неспання, деякі молоді люди з Європи кидають свої високотехнологічні гаджети заради "тупих телефонів" — і їм це подобається. Нова тенденція захоплює покоління Z, оскільки дедалі більше молодих людей міняють свої смартфони на старі "цеглини", що мають лише основні функції: дзвінки та текстові повідомлення. Вони також обирають скромний телефон через його простоту — жодних Facebook, Instagram, нескінченних свайпів.

Dumbphones ("тупі" телефони — ред.) часто коштують менше 30 євро — економія очевидна. Вони також міцніші, довше працюють від однієї зарядки і мають менше відволікаючих чинників.

"Це як цифрова детоксикація", — каже Ірен Мантерола, директор з маркетингу технологічної компанії SPC, яка керувала дослідженням тенденції, що зростає в Іспанії. — "Наше дослідження показує, як молоді люди жадають простоти та скорочення екранного часу у світі, який перебуває в мережі 24/7".

Дослідження SPC показало, що 12,2% молодих іспанців уже перейшли на звичайні телефони, а кожен п'ятий знає когось, хто пішов в офлайн. Ця тенденція особливо популярна серед покоління Z, народженого між 1995 і 2010 роками, — людей, які ніколи не знали світу без Wi-Fi.

За даними сайту Idealo, в Іспанії пошукові запити на телефони старого зразка зросли на 215% за останній рік. Цей тренд цифрової детоксикації швидко поширюється: молоді іспанці проводять майже 5 годин на день зі смартфонами — близько 20% свого часу неспання.

Дослідження, на кшталт того, що було проведене Школою бізнесу Бута в Чикаго, показують, що соціальні мережі активують ті самі ділянки мозку, що й речовини, які спричиняють залежність, що призводить до перепадів настрою, за якими йдуть тривожність і депресія.

Раніше ми писали про те, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.