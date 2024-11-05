Тести показали, який смартфон може бути "найпотужнішим на планеті". І це не iPhone

Згідно з даними бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обійшов за продуктивністю iPhone 16 Pro Max.

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra був протестований бенчмарком Geekbench. Інсайдер Jukanlosreve опублікував результати і вони здивували, пише видання techradar.com.

Скріншот результату тестів Geekbench, проведених для американської моделі Samsung Galaxy S25 Ultra, був "злитий" інсайдером @Jukanlosreve, і він показує 12 ГБ оперативної пам'яті разом із вражаюче високими балами, з одноядерним результатом 3148 і багатоядерним результатом 10236. Для порівняння, середній одноядерний результат, досягнутий Samsung Galaxy S24 Ultra, становить 2137, а середній багатоядерний результат — 6680, а бали, показані в цьому тесті S25 Ultra, значно вищі.

Багатоядерний результат також вищий, ніж багатоядерний результат, досягнутий iPhone 16 Pro Max, при цьому цей телефон набрав середній одноядерний результат 3392 і середній багатоядерний результат 8352.

Результати тестів бенчмарка Geekbench Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Samsung Galaxy S25 Ultra може бути дуже потужним, але "може" — це ключове слово, оскільки це всього лише один бенчмарк, і він може бути винятком, попереджає ЗМІ. Плюс, більш ранній бенчмарк зафіксував нижчі, але все одно вражаюче високі, бали — 3011 (одноядерний) і 9706 (багатоядерний).

Тому не варто надавати занадто великого значення цим останнім результатам, але цілком можливо, що Samsung Galaxy S25 Ultra перевершить iPhone 16 Pro Max. У будь-якому разі, він напевно буде дуже потужним, адже, згідно з витоками, він отримає чипсет Snapdragon 8 Elite, а в цього процесора вражаючі характеристики, підкреслює медіа.

Як саме цей чіп і Galaxy S25 Ultra працюватимуть, стане відомо вже на початку наступного року, а лінійка Samsung Galaxy S25, найімовірніше, буде запущена в січні або лютому.

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