Тесты показали, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". И это не iPhone

Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.

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Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra был протестирован бенчмарком Geekbench. Инсайдер Jukanlosreve опубликовал результаты и они удивили, пишет издание techradar.com.

Скриншот результата тестов Geekbench, проведенных для американской модели Samsung Galaxy S25 Ultra был "слит" инсайдером @Jukanlosreve, и он показывает 12 ГБ оперативной памяти вместе с впечатляюще высокими баллами, с одноядерным результатом 3148 и многоядерным результатом 10236. Для сравнения, средний одноядерный результат, достигнутый Samsung Galaxy S24 Ultra, составляет 2137, а средний многоядерный результат — 6680, а баллы, показанные в этом тесте S25 Ultra, значительно выше.

Многоядерный результат также выше, чем многоядерный результат, достигнутый iPhone 16 Pro Max, при этом данный телефон набрал средний одноядерный результат 3392 и средний многоядерный результат 8352.

Результаты тестов бенчмарка Geekbench Фото: Geekbench / @Jukanlosreve

Samsung Galaxy S25 Ultra может быть очень мощным, но "может" — это ключевое слово, поскольку это всего лишь один бенчмарк, и он может быть исключением, предупреждает СМИ. Плюс, более ранний бенчмарк зафиксировал более низкие, но все равно впечатляюще высокие, баллы — 3011 (одноядерный) и 9706 (многоядерный).

Поэтому не стоит придавать слишком большого значения этим последним результатам, но вполне возможно, что Samsung Galaxy S25 Ultra превзойдет iPhone 16 Pro Max. В любом случае, он наверняка будет очень мощным, ведь согласно утечкам он получит чипсет Snapdragon 8 Elite, а у этого процессора впечатляющие характеристики, подчеркивает медиа.

Как именно этот чип и Galaxy S25 Ultra будут работать, станет известно уже в начале следующего года, а линейка Samsung Galaxy S25, скорее всего, будет запущена в январе или феврале.

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