Тесты показали, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". И это не iPhone
Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.
Смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra был протестирован бенчмарком Geekbench. Инсайдер Jukanlosreve опубликовал результаты и они удивили, пишет издание techradar.com.
Скриншот результата тестов Geekbench, проведенных для американской модели Samsung Galaxy S25 Ultra был "слит" инсайдером @Jukanlosreve, и он показывает 12 ГБ оперативной памяти вместе с впечатляюще высокими баллами, с одноядерным результатом 3148 и многоядерным результатом 10236. Для сравнения, средний одноядерный результат, достигнутый Samsung Galaxy S24 Ultra, составляет 2137, а средний многоядерный результат — 6680, а баллы, показанные в этом тесте S25 Ultra, значительно выше.
Многоядерный результат также выше, чем многоядерный результат, достигнутый iPhone 16 Pro Max, при этом данный телефон набрал средний одноядерный результат 3392 и средний многоядерный результат 8352.
Samsung Galaxy S25 Ultra может быть очень мощным, но "может" — это ключевое слово, поскольку это всего лишь один бенчмарк, и он может быть исключением, предупреждает СМИ. Плюс, более ранний бенчмарк зафиксировал более низкие, но все равно впечатляюще высокие, баллы — 3011 (одноядерный) и 9706 (многоядерный).
Поэтому не стоит придавать слишком большого значения этим последним результатам, но вполне возможно, что Samsung Galaxy S25 Ultra превзойдет iPhone 16 Pro Max. В любом случае, он наверняка будет очень мощным, ведь согласно утечкам он получит чипсет Snapdragon 8 Elite, а у этого процессора впечатляющие характеристики, подчеркивает медиа.
Как именно этот чип и Galaxy S25 Ultra будут работать, станет известно уже в начале следующего года, а линейка Samsung Galaxy S25, скорее всего, будет запущена в январе или феврале.
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