Samsung опять удивила: какие смартфоны компания еще выпустит в этом году

Утечка раскрыла новые подробности о двух предполагаемых ультра-премиальных смартфонах южно-корейского бренда.

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Сообщают, что Galaxy S25 Slim появятся через несколько месяцев после выпуска основной серии Galaxy S25, которая будет дополнена Galaxy Z Flip FE в конце года, пишет The Notebook Check.

Samsung представила больше складных устройств в 2024 году, чем в предыдущие годы. В частности, этим летом компания выпустила Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6. После этого она представила Galaxy Z Fold Special Edition, правда, в Южной Корее. Samsung недавно представила W25 и W25 Flip в Китае с, возможно, более премиальным дизайном, чем ее южнокорейские и мировые аналоги.

Вдобавок ко всему, в конце прошлого месяца появились слухи, что компания сейчас разрабатывает Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Fold 7 Ultra под названиями B7, Q7 и Q7M соответственно. Предположительно, к ним на каком-то этапе присоединятся релизы W26 и W26 Flip в Китае. К этим складным устройствам следующего поколения, возможно, присоединится и Galaxy Z Flip FE.

По словам известного блогера Naver, Samsung намерена выпустить много устройств Galaxy Z Flip FE, хотя на данном этапе неизвестно, когда именно. В конце концов, раньше подобные слухи были связаны с Galaxy Z Flip FE, которые не сбылись, пишет СМИ.

Тем не менее все отчеты предполагают, что серия Galaxy S25 начнет 2025 год с январского релиза, за которым, как полагает тот же блогер Naver, последует Galaxy S25 Slim в апреле. По-видимому, Galaxy S25 Slim станет альтернативой iPhone 17 Slim от Samsung, хотя последний, как ожидается, будет доступен в больших количествах, чем первый на данном этапе.

Ранее ми писали, что Samsung Galaxy A55 оказался лучше, чем iPhone 16 Pro Max. Новый Samsung Galaxy A55 лидирует в рейтингах смартфонов, превосходя такие флагманские смартфоны, как Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro Max.

Вступая в 2025 год, Samsung может стать годом экспериментов, поскольку корейская компания стремится восстановиться после, казалось бы, неудачных нескольких лет. Поступают сообщения о том, что она рассматривает возможность ребрендинга своей премиальной линейки телефонов с отказом от названия Galaxy.