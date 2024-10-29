Samsung Galaxy A55 оказался лучше, чем iPhone 16 Pro Max: рейтинг лучших смартфонов

Новый Samsung Galaxy A55 лидирует в рейтингах смартфонов, превосходя такие флагманские смартфоны, как Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro и iPhone 16 Pro Max

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В новом рейтинге от GSMArena Samsung Galaxy A55 продолжает удерживать первое место среди самых популярных смартфонов. Об этом издание пишет на своем сайте.

Galaxy A55, в частности, обогнал флагманские модели, такие как Galaxy S24 Ultra и Oppo Find X8 Pro, которые заняли второе и третье места соответственно. Новинка Galaxy S24 FE занял четвертое место, а iPhone 16 Pro Max — пятое по популярности.

При этом, стоит отметить, что аж 6 из 10 самых популярных смартфонов рейтинга — устройства Samsung. Помимо упомянутых моделей, это Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A16 5G и Samsung Galaxy A35. Также в рейтинге представлены два смартфона Redmi — Note 13 и 13 Pro (6 и 8 место).

Galaxy A55, выпущенный в марте, завоевал популярность благодаря сочетанию премиальных функций и доступной цены. Он оснащен 6,6-дюймовым дисплеем Super AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Защищенный стеклом Corning Gorilla Glass Victus Plus, телефон также отличается высокой прочностью.

Устройство работает на процессоре Exynos 1480 с графическим процессором Xclipse 530 на базе архитектуры AMD RDNA2 и предлагает от 8 до 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Камера включает в себя 50-мегапиксельный основной объектив с оптической стабилизацией, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 5-мегапиксельный макрообъектив, а также 32-мегапиксельную фронтальную камеру.

Samsung Galaxy A55 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч и работает под управлением One UI 6.1 на базе Android 14. Телефон также имеет защиту от воды и пыли IP67, сканер отпечатков пальцев под экраном, слот для карты памяти и стереодинамики.

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