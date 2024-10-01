Скоро выйдет новый OnePlus 13: в чем его преимущества и как он работает (фото, видео)

OnePlus выйдет в октябре, и появились первая информация о его дизайне. Гаджет станет одним из первых смартфонов, оснащенных процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm

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Компания OnePlus показал дизайн нового OnePlus 13. Следующий флагман бренда может похвастаться панелью "Oriental Screen" второго поколения с передовой технологией отображения BOE X2. Об этом пишет Phone Arena

Новая технология BOE X2 должна обеспечить лучшую производительность, чем предыдущее поколение. Она также обещает пользователям улучшенную цветопередачу, более низкое энергопотребление и еще более точный отклик на прикосновения.

OnePlus13

OnePlus 13 будет оснащен новым процессором Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, который производитель пока не анонсировал. Похоже, что серия Vivo X200, которая станет первой, где будет использоваться Dimensity 9400 SoC от MediaTek, станет прямым конкурентом Snapdragon 8 Gen 4.

Сообщается, что OnePlus 13 получил большой 6,82-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц или 144 Гц. Телефон будет предлагать версию с объемом памяти 24 ГБ/1 ТБ и будет питаться от огромной батареи емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную быструю зарядку мощностью 50 Вт.

Что касается камеры, то предстоящий OnePlus 13 будет имеет 50-мегапиксельный основной датчик Sony IMX808 с OIS (оптической стабилизацией изображения), еще один 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив LYW-600 и третий 50-мегапиксельный перископический телеобъектив LYT-600 с 3-кратным оптическим зумом.

OnePlus 13

Маленькое отверстие в дисплее OnePlus 13 вмещает 32-мегапиксельную вторичную камеру для современных селфи. Ожидается, что флагман будет поставляться в Китае с Android 15 на базе ColorOS 15, но на данный момент это всего лишь слухи.

Маловероятно, что OnePlus выпустит свой флагман за пределами Китая до начала следующего года.

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