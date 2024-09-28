Новый смартфон Xiaomi делает снимки лучше, чем iPhone 16 Pro Max за 1470 евро (видео)

Модель 14T Pro, которая в Европе продается едва ли не в 2 раза дешевле последнего iPhone, показала во время тестов лучшее качество снимков.

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Автор YouTube-канала TechTablets протестировал последние модели от Xiaomi и Apple. Блогер сравнил работу камер обоих флагманов — 14T Pro и iPhone 16 Pro Max, — и пришел к неожиданному выводу.

Отметим, что в странах ЕС Xiaomi 14T Pro продается за 799-899 евро, тогда как цена iPhone 16 Pro Max достигает 1469 евро за модель с памятью объемом 1 Тб. Блогер все же решил протестировать телефоны вместе, потому как компании-производители позиционируют их как флагманов.

Итак, в обзоре говорится, что селфи-камера делает более качественные фото и лучше передает видео у Xiaomi 14T Pro. Блогер отметил, что цвет кожи его лица был точнее передан китайским смартфоном, а не американским. Также он обратил внимание на более качественную детализацию.

Основная камера при дневном свете была лучше у iPhone 16 Pro Max. По мнению тестировщика, она передала больше деталей, чем камера Xiaomi, которая сглаживала весь фон при помощи специальных алгоритмов искусственного интеллекта.

Во время съемки с 2-кратым зумом фото на Xiaomi 14T Pro снова были куда лучше и четче, а вот флагман среди iPhone заметно проигрывал в качестве. Все дело в том, что китайский аппарат оснащен телекамерой с 2,6-кратным оптическим зумом, который сильнее, чем у конкурента из-за океана. Несмотря на то, что iPhone 16 Pro Max получил от разработчиков телевик с 5-кратным зумом для большей детализации при съемке на большом расстоянии, резкость снимков слишком преувеличена, что делает их менее привлекательными из-за повышения уровня шума.

Во время съемки ночью Xiaomi 14T Pro также оказался на высоте по причине лучшей передачи темных тонов. В отличие от смартфона Apple, Xiaomi не "подсвечивал" небо и другие темные крупные объекты, фото были практически без шумов.

Блогер также отметил, что проблема с бликованием экрана у iPhone никуда не делась.

Ранее мы писали, что Xiaomi выпустила бюджетник 14T с камерой Leica. Камера смартфонов 14T и 14T Pro может захватывать на 32% больше света, чем в предыдущих моделях.