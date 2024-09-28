Новий смартфон Xiaomi робить знімки краще, ніж iPhone 16 Pro Max за 1470 євро (відео)

Модель 14T Pro, яка в Європі продається чи не в 2 рази дешевше останнього iPhone, показала під час тестів найкращу якість знімків.

Related video

Автор YouTube-каналу TechTablets протестував останні моделі від Xiaomi і Apple. Блогер порівняв роботу камер обох флагманів — 14T Pro і iPhone 16 Pro Max, — і дійшов несподіваного висновку.

Зазначимо, що в країнах ЄС Xiaomi 14T Pro продається за 799-899 євро, тоді як ціна iPhone 16 Pro Max сягає 1469 євро за модель з пам'яттю об'ємом 1 Тб. Блогер все ж вирішив протестувати телефони разом, бо компанії-виробники позиціонують їх як флагманів.

Отже, в огляді йдеться про те, що селфі-камера робить якісніші фото і краще передає відео у Xiaomi 14T Pro. Блогер зазначив, що колір шкіри його обличчя був точніше переданий китайським смартфоном, а не американським. Також він звернув увагу на більш якісну деталізацію.

Основна камера при денному світлі була кращою в iPhone 16 Pro Max. На думку тестувальника, вона передала більше деталей, ніж камера Xiaomi, яка згладжувала весь фон за допомогою спеціальних алгоритмів штучного інтелекту.

Під час зйомки з 2-кратним зумом фото на Xiaomi 14T Pro знову були значно кращими і чіткішими, а ось флагман серед iPhone помітно програвав у якості. Річ у тім, що китайський апарат оснащений телекамерою з 2,6-кратним оптичним зумом, який сильніший, ніж у конкурента з-за океану. Незважаючи на те, що iPhone 16 Pro Max отримав від розробників телевік з 5-кратним зумом для більшої деталізації під час зйомки на великій відстані, різкість знімків занадто перебільшена, що робить їх менш привабливими через підвищення рівня шуму.

Під час зйомки вночі Xiaomi 14T Pro також виявився на висоті через кращу передачу темних тонів. На відміну від смартфона Apple, Xiaomi не "підсвічував" небо та інші темні великі об'єкти, фото були практично без шумів.

Блогер також зазначив, що проблема з відблиском екрана в iPhone нікуди не поділася.

Раніше ми писали, що Xiaomi випустила бюджетник 14T з камерою Leica. Камера смартфонів 14T і 14T Pro може захоплювати на 32% більше світла, ніж у попередніх моделях.