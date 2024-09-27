Xiaomi випустила бюджетник 14T з камерою Leica і перший складаний смартфон Mix Flip (відео)

Камера смартфонів 14T і 14T Pro може захоплювати на 32% більше світла, ніж у попередніх моделях, а Mix Flip конкуруватиме з Samsung Galaxy Z Flip 6 і Motorola Razr.

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Компанія Xiaomi представить на світовому ринку два нові смартфони бюджетного класу — 14T і 14T Pro, а також свій перший складаний телефон Mix Flip, пише Peta Pixel.

Раніше компанія інтегрувала об'єктиви і функції Leica в серію 13T. Тісніша співпраця з Google, а також фокус на інструментах ШІ, цього разу багато в чому визначають вибір Xiaomi.

І 14T, і 14T Pro будуть доступні майже по всьому світу. Mix Flip також виходить на світовий ринок. Це перший розкладний телефон компанії, і він націлений на конкуренцію з такими моделями, як Samsung Galaxy Z Flip 6 і Motorola Razr.

Найбільш очевидні естетичні зміни торкнулися алюмінієвого матового оздоблення задньої панелі та модуля камери. Цього разу лінзи стали набагато помітнішими, що добре поєднується з металевим оздобленням решти корпусу. Лінзи Leica Summilux привносять зміну дизайну в серію T з Xiaomi 14 Ultra. До цього телефони Xiaomi (маючи на увазі ті, які були під брендом Leica) використовували лінзи Summicron.

Xiaomi 14Т

Xiaomi стверджує, що основна 50-мегапіксельна широка камера на 14T і 14T Pro може захоплювати на 32% більше світла, ніж попередні моделі. Частково це пов'язано з датчиком зображення Light Fusion 900, розробленим Xiaomi спільно з Leica.

Датчик Type 1/1.31, представлений у 14 Ultra, який у тандемі з новими об'єктивами має забезпечувати вражаючий широкий динамічний діапазон. Багато інших характеристик і елементів, особливо для 14T Pro, взяті із серій 13T і 14 Ultra. Обидві моделі 14T мають однаковий 6,7-дюймовий дисплей CrystalRes AMOLED і частоту оновлення 144 Гц.

Пікова яскравість становить 4000 ніт. 14T Pro працює на чипсеті MediaTek Dimensity 9300+ 4 нм і пропонує до 12 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ сховища, хоча доступні також варіанти з меншим об'ємом сховища.

Раніше ми писали, що Xiaomi представляє флагманську серію Xiaomi 14T. Компанія представила нову флагманську серію смартфонів Xiaomi 14T, до якої увійшли дві моделі — Xiaomi 14T Pro і Xiaomi 14T. Новинки вже доступні для замовлення в інтернет-магазині Алло з вигодою до старту продажів до 7 жовтня.