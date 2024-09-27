Xiaomi представляє флагманську серію Xiaomi 14T: потужні смартфони з видатними камерами та AI-функціями

Компанія Xiaomi представила нову флагманську серію смартфонів Xiaomi 14T, до якої увійшли дві моделі — Xiaomi 14T Pro і Xiaomi 14T. Новинки вже доступні для замовлення в інтернет-магазині Алло з вигодою до старту продажів до 7 жовтня.

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Основні можливості та відмінності моделей

Смартфони Xiaomi 14T Pro і Xiaomi 14T оснащені великим 6,67-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 1,5K (2712×1220), частотою оновлення 144 Гц і піковою яскравістю 4000 ніт. Дисплей забезпечує чудову передачу кольору завдяки підтримці 12-бітної глибини й охоплення простору DCI-P3. Корпуси мають захист від пилу і води за стандартом IP68.

Обидві моделі отримали камери, розроблені у співпраці з легендарним виробником оптики та фотокамер Leica. Xiaomi 14T Pro обладнаний потрійною системою камер, яка складається з:

основного модуля на базі 50 Мп датчика Light Fusion 900 з апертурою ƒ/1.6;

ультраширококутної камери на 12 Мп з фокусною відстанню 15 мм;

телефотокамери на 50 Мп з апертурою ƒ/2.0.

Камера охоплює фокусні відстані від 15 мм до 120 мм і забезпечує найвищу якість фото та відео за будь-яких умов знімання. Смартфон також підтримує запис 8K-відео.

Xiaomi 14T отримав універсальну потрійну камеру з сенсором IMX906 від Sony в основному модулі, 12 Мп ультраширококутним датчиком і 50 Мп телефото.

В обох смартфонах – фронтальні камери з роздільною здатністю 32 Мп і апертурою ƒ/2.0 дають змогу робити чудові селфі.

AI-можливості та висока продуктивність

Нові смартфони Xiaomi пропонують розширені можливості AI (штучного інтелекту) для роботи з голосом, текстом, зображеннями та відео. Попередньо встановлений чат-бот Gemini допомагає швидко знайти відповіді на різноманітні запитання. Функція "Обведи і знайди" від Google, яка стане доступною з 6 жовтня, прискорює пошук потрібної інформації на екрані.

Xiaomi 14T Pro працює на потужному флагманському процесорі MediaTek Dimensity 9300+, а Xiaomi 14T отримав продуктивний і енергоефективний чип MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Обидва смартфони оснащені акумулятором на 5000 мА•год і підтримують швидку зарядку:

Xiaomi 14T — гіперзарядку 67 Вт;

Xiaomi 14T Pro — дротову (120 Вт) і бездротову (на 50 Вт) гіперзарядку.

Смартфони Xiaomi 14T Pro і Xiaomi 14T можна придбати зі знижками до 7 жовтня:

Xiaomi 14T Pro 12/512 ГБ — 29 999 ₴ замість 32 999 ₴;

Xiaomi 14T Pro 12 ГБ/1 ТБ — 31 999 ₴ замість 34 999 ₴;

Xiaomi 14T 12/256 ГБ — 19 999 ₴ замість 21 999 ₴;

Xiaomi 14T 12/512 ГБ — 21 999 ₴ замість 23 999 ₴.

На новинки поширюється офіційна гарантія виробника терміном 24 місяці. Покупці також можуть скористатися відеоконсультаціями, програмою лояльності Алло Гроші, кредитуванням і оплатою частинами. Замовлення з сайту Алло і з мобільного застосунку доставляються безплатно в магазини мережі та пункти видачі по всій Україні.