Xiaomi выпустила бюджетник 14T с камерой Leica и первый складной смартфон Mix Flip (видео)

Камера смартфонов 14T и 14T Pro может захватывать на 32% больше света, чем в предыдущих моделях, а Mix Flip будет конкурировать с Samsung Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr.

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Компания Xiaomi представит на мировом рынке два новых смартфона бюджетного класса — 14T и 14T Pro, а также свой первый складной телефон Mix Flip, пишет Peta Pixel.

Ранее компания интегрировала объективы и функции Leica в серию 13T. Более тесное сотрудничество с Google, а также фокус на инструментах ИИ, в этот раз во многом определяют выбор Xiaomi.

И 14T, и 14T Pro будут доступны почти по всему миру. Mix Flip также выходит на мировой рынок. Это первый раскладной телефон компании, и он нацелен на конкуренцию с такими моделями, как Samsung Galaxy Z Flip 6 и Motorola Razr.

Наиболее очевидные эстетические изменения коснулись алюминиевой матовой отделки задней панели и модуля камеры. На этот раз линзы стали гораздо более заметными, что хорошо сочетается с металлической отделкой остальной части корпуса. Линзы Leica Summilux привносят изменение дизайна в серию T из Xiaomi 14 Ultra. До этого телефоны Xiaomi (имея в виду те, которые были под брендом Leica) использовали линзы Summicron.

Xiaomi 14Т

Xiaomi утверждает, что основная 50-мегапиксельная широкая камера на 14T и 14T Pro может захватывать на 32% больше света, чем предыдущие модели. Частично это связано с датчиком изображения Light Fusion 900, разработанным Xiaomi совместно с Leica.

Датчик Type 1/1.31, представленный в 14 Ultra, который в тандеме с новыми объективами должен обеспечивать впечатляющий широкий динамический диапазон. Многие другие характеристики и элементы, особенно для 14T Pro, взяты из серий 13T и 14 Ultra. Обе модели 14T имеют одинаковый 6,7-дюймовый дисплей CrystalRes AMOLED и частоту обновления 144 Гц.

Пиковая яркость составляет 4000 нит. 14T Pro работает на чипсете MediaTek Dimensity 9300+ 4 нм и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища, хотя доступны также варианты с меньшим объемом хранилища.

​​Ранее мы писали, что Xiaomi представляет флагманскую серию Xiaomi 14T. ​​Компания представила новую флагманскую серию смартфонов Xiaomi 14T, в которую вошли две модели — Xiaomi 14T Pro и Xiaomi 14T. Новинки уже доступны для заказа в интернет-магазине Алло с выгодой до старта продаж до 7 октября.