Samsung Galaxy A55 виявився кращим, ніж iPhone 16 Pro Max: рейтинг найкращих смартфонів

Новий Samsung Galaxy A55 лідирує в рейтингах смартфонів, перевершуючи такі флагманські смартфони, як Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro і iPhone 16 Pro Max

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У новому рейтингу від GSMArena Samsung Galaxy A55 продовжує утримувати перше місце серед найпопулярніших смартфонів. Про це видання пише на своєму сайті.

Galaxy A55, зокрема, обігнав флагманські моделі, такі як Galaxy S24 Ultra і Oppo Find X8 Pro, які посіли друге і третє місця відповідно. Новинка Galaxy S24 FE посіла четверте місце, а iPhone 16 Pro Max — п'яте за популярністю.

При цьому, варто зазначити, що аж 6 з 10 найпопулярніших смартфонів рейтингу — пристрої Samsung. Крім згаданих моделей, це Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A16 5G і Samsung Galaxy A35. Також у рейтингу представлені два смартфони Redmi — Note 13 і 13 Pro (6 і 8 місце).

Galaxy A55, випущений у березні, завоював популярність завдяки поєднанню преміальних функцій і доступної ціни. Він оснащений 6,6-дюймовим дисплеєм Super AMOLED з роздільною здатністю Full HD+ і частотою оновлення 120 Гц. Захищений склом Corning Gorilla Glass Victus Plus, телефон також вирізняється високою міцністю.

Пристрій працює на процесорі Exynos 1480 з графічним процесором Xclipse 530 на базі архітектури AMD RDNA2 і пропонує від 8 до 12 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ вбудованої пам'яті. Камера містить 50-мегапіксельний основний об'єктив з оптичною стабілізацією, 12-мегапіксельний надширококутний і 5-мегапіксельний макрооб'єктив, а також 32-мегапіксельну фронтальну камеру.

Samsung Galaxy A55 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАг і працює під управлінням One UI 6.1 на базі Android 14. Телефон також має захист від води і пилу IP67, сканер відбитків пальців під екраном, слот для карти пам'яті і стереодинаміки.

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