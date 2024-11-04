Samsung знову здивувала: які смартфони компанія ще випустить цього року

Витік розкрив нові подробиці про два передбачувані ультра-преміальні смартфони південно-корейського бренду.

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Повідомляють, що Galaxy S25 Slim з'являться через кілька місяців після випуску основної серії Galaxy S25, яка буде доповнена Galaxy Z Flip FE наприкінці року, пише The Notebook Check.

Samsung представила більше складних пристроїв у 2024 році, ніж у попередні роки. Зокрема, цього літа компанія випустила Galaxy Z Flip 6 і Galaxy Z Fold 6. Після цього вона представила Galaxy Z Fold Special Edition, щоправда, у Південній Кореї. Samsung нещодавно представила W25 і W25 Flip у Китаї з, можливо, більш преміальним дизайном, ніж її південнокорейські та світові аналоги.

До того ж наприкінці минулого місяця з'явилися чутки, що компанія зараз розробляє Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Fold 7 Ultra під назвами B7, Q7 і Q7M відповідно. Імовірно, до них на якомусь етапі приєднаються релізи W26 і W26 Flip у Китаї. До цих складних пристроїв наступного покоління, можливо, приєднається і Galaxy Z Flip FE.

За словами відомого блогера Naver, Samsung має намір випустити багато пристроїв Galaxy Z Flip FE, хоча на даному етапі невідомо, коли саме. Зрештою, раніше такі чутки були пов'язані з Galaxy Z Flip FE, які не збулися, пише ЗМІ.

Проте всі звіти припускають, що серія Galaxy S25 почне 2025 рік із січневого релізу, за яким, як вважає той самий блогер Naver, піде Galaxy S25 Slim у квітні. Мабуть, Galaxy S25 Slim стане альтернативою iPhone 17 Slim від Samsung, хоча останній, як очікується, буде доступний у більших кількостях, ніж перший на даному етапі.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy A55 виявився кращим, ніж iPhone 16 Pro Max. Новий Samsung Galaxy A55 лідирує в рейтингах смартфонів, перевершуючи такі флагманські смартфони, як Galaxy S24 Ultra, Oppo Find X8 Pro і iPhone 16 Pro Max.

Вступаючи у 2025 рік, Samsung може стати роком експериментів, оскільки корейська компанія прагне відновитися після, здавалося б, невдалих кількох років. Надходять повідомлення про те, що вона розглядає можливість ребрендингу своєї преміальної лінійки телефонів із відмовою від назви Galaxy.