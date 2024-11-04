Следующий складной телефон от Samsung может оказаться очень дешевым: что известно

Более доступная модель Galaxy Z Flip 6 FE может выйти уже в следующем году.

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Компания Samsung планирует выпустить смартфон-раскладушку Galaxy Z Flip 6 FE, стоимость которого порадует потребителей. Об этом пишет Tom’s Guide.

По данным корейского блогера Yeux1122, Samsung планирует выпустить бюджетную модель Galaxy Z Flip 6 FE в следующем году. Yeux не стал вдаваться в подробности об устройстве, но намекнул, что оно может быть выпущено одновременно со следующим поколением складных телефонов Samsung, а также с апрельским релизом Galaxy S25 Slim.

Эта информация совпадает с недавним постом на X от Jukanlosreve, который отметил, что компания стремится снизить ценовой барьер для складных телефонов. Несомненно, "раскладушки" Samsung дорогие, что делает их недоступными для многих людей. Таким образом, выпуск более дешевого варианта имел бы смысл и помог бы компании конкурировать с Nubia Flip 5g, который продается за 499 долларов.

Пока можно сделать предположения, основываясь на текущем Z Flip 6. Устройство, скорее всего, сохранит тот же чип Snapdragon 8 Gen 3, а не Snapdragon 8 Elite, из-за того, сколько будет стоить это обновление. Оно также, вероятно, предложит схожую с текущей моделью настройку камеры, и возможно, выйдет с Android 16, пишет СМИ.

Идея более дешевого складного Galaxy интересна и имеет смысл. Однако, как и в случае с любым устройством, это сложный баланс между ценностью для компании и ценностью для потребителя, говорится в материале.