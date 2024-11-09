Почему европейцы отказываются от смартфонов в пользу "тупых" телефонов: причины

В эпоху TikTok непрерывные уведомления, похоже, молодежи уже надоели. Они отказываются от "постоянных свайпов".

Европейцы отказываются от смартфонов в пользу старых и намного более простых телефонов. Об этом пишет Euro News.

В мире, где экраны правят каждым часом нашего бодрствования, некоторые молодые люди из Европы бросают свои высокотехнологичные гаджеты ради "тупых телефонов" — и им это нравится. Новая тенденция захватывает поколение Z, поскольку все больше молодых людей меняют свои смартфоны на старые "кирпичи", имеющие только основные функции: звонки и текстовые сообщения. Они также выбирают скромный телефон из-за его простоты — никаких Facebook, Instagram, бесконечных свайпов.

Dumbphones ("тупые" телефоны — ред.) часто стоят менее 30 евро — экономия налицо. Они также прочнее, дольше работают от одной зарядки и имеют меньше отвлекающих факторов.

"Это как цифровая детоксикация", — говорит Ирен Мантерола, директор по маркетингу технологической компании SPC, которая руководила исследованием растущей тенденции в Испании. — "Наше исследование показывает, как молодые люди жаждут простоты и сокращения экранного времени в мире, который находится в сети 24/7".

Исследование SPC показало, что 12,2% молодых испанцев уже перешли на обычные телефоны, а каждый пятый знает кого-то, кто ушел в офлайн. Эта тенденция особенно популярна среди поколения Z, родившегося между 1995 и 2010 годами, — людей, которые никогда не знали мира без Wi-Fi.

По данным сайта Idealo, в Испании поисковые запросы на телефоны старого образца выросли на 215% за последний год. Этот тренд цифровой детоксикации быстро распространяется: молодые испанцы проводят почти 5 часов в день со смартфонами — около 20% своего времени бодрствования.

Исследования, вроде того, что было проведено Школой бизнеса Бута в Чикаго, показывают, что социальные сети активируют те же области мозга, что и вызывающие зависимость вещества, что приводит к перепадам настроения, за которыми следуют тревожность и депрессия.

Ранее мы писали о том, какой смартфон может быть "самым мощным на планете". Согласно данным бенчмарка Geekbench, Samsung Galaxy S25 Ultra обошел по производительности iPhone 16 Pro Max.